Yolanda Díaz pide una "profunda investigación" sobre las muertes en la valla de Melilla

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles una "profunda investigación" en torno a los sucesos ocurridos en el salto a la valla de Melilla, el pasado 24 de junio, en los que murieron al menos 23 personas.

La ministra no ha querido valorar las declaraciones realizadas este martes por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, antes de participar en la comisión de gastos reservados en el Congreso, en las que aseguraba que "ningún hecho trágico" ocurrió en territorio nacional y ha indicado que "no he podido seguir con exactitud la comisión de ayer".

No obstante, Yolanda Díaz ha remarcado que "he sido clara desde el primer momento, con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables y necesitamos una profunda investigación para conocer con exhaustividad lo que ha pasado".