Yolanda Díaz pone el foco en el tiempo libre como "la última gran batalla por la igualdad real": "Derecho al descanso"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visitado este lunes en una marcada agenda por el 8M el municipio ourensano de Barbadás para protagonizar el acto central con motivo del Día Internacional de la Mujer, con una conferencia bajo el título 'Un tiempo para trabajar y un tiempo para vivir; la última frontera para la igualdad real'. En su intervención, ha puesto el foco en el tiempo libre como "la última gran batalla real".

Tras un breve recorrido por las calles del barrio de A Valenzá, en Barbadás, la vicepresidenta segunda ha realizado su ponencia en la Casa de la Cultura Manuel María, acompañada por, entre otros, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González, y el regidor municipal de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, y la teniente de alcalde, Victoria Morenza.

"Soy la ministra de Trabajo, pero me vais a permitir que no me refiera al trabajo, si no al no trabajo", ha comenzado diciendo Yolanda Díaz, para asegurar que si bien la ocupación laboral le "preocupa mucho; el no trabajo aún más si cabe", en el sentido del "derecho al descanso de las mujeres".

"Es el derecho a tener tiempo y disponer de él libremente, sin tener que dar explicaciones y sin entrar en el bucle de la culpabilidad", ha expuesto, manifestando que "es la última gran batalla por la igualdad real y efectiva".

"APRENDICES DEL TIEMPO LIBRE"

De este modo, ha dicho que las mujeres "somos aprendices del tiempo libre porque nunca lo tuvimos", sosteniendo que "han trabajado siempre, en todos los momentos de la historia y con tal intensidad que el trabajo se mezcló con el tiempo personal".

En esta misma línea, ha apuntado a las redes sociales, criticando que en lugar de ayudar han logrado que las mujeres estén "eternamente conectadas al puesto de trabajo". "La digitalización no nos quitó trabajo, si no todo lo contrario, acabamos haciendo gestiones desde los móviles. La pobreza del tiempo que sufrimos las mujeres tiene consecuencias en todo", ha aseverado.

Así pues, ha lamentado que, incluso en momentos de descanso, las mujeres se ven obligadas a emplearlo en tareas tales como "una llamada pendiente al colegio de las hijas, al médico o al fontanero".

"Si las mujeres fuésemos tan importantes, si tuviésemos puestos de igual responsabilidad, si cobrásemos lo mismo, estoy convencida de que si tuviésemos los mismos reconocimientos seríamos menos pobres de tiempo", ha proclamado instando a la importancia de la corresponsabilidad.

En esta línea, ha señalado la necesidad de "igualdad efectiva y real" en el trabajo porque una "medida real dentro del trabajo influye en cómo nos percibimos fuera de él". "Si tenemos trabajos dignos y estables que estén bien reconocidos y pagados estaremos en la igualdad reconocida de la que habla la Constitución, tendremos nuestro propio tiempo, que al final es la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf", ha apostillado.

Para Díaz, el lugar de trabajo "no puede ser un lugar hostil" para aquellas que cambian su horario o piden una jornada reducida para cuidar "porque perpetuaríamos roles de cuidado" y "lo que necesitamos son climas de trabajo solidario y de respeto".

"Está demostrado que la productividad aumenta con la flexibilidad", ha dicho la ministra de Trabajo, antes de añadir que "no hay mayor medida feminista que el salario mínimo interprofesional". "Aún queda mucho por hacer, pero me siento orgullosa de lo que hemos hecho", ha manifestado.

RESPUESTA A FEIJÓO

En estos términos, Yolanda Díaz ha mandado un mensaje al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, tras su comparecencia en un acto en un centro de síndrome de Down de la provincia de Cáceres.

El popular quiso hilar su presencia en la Asociación Síndrome de Down de Cáceres con el 8M y lo hizo bajo la premisa "aprovechando que estamos hablando de la discapacidad y aprovechando, sobre todo y por encima de todo que estamos, a las puertas del día de la igualdad de la mujer".

Unas palabras por las que Yolanda Díaz ha querido subrayar que "sería bueno" que Núñez Feijóo "analice lo que dice con respecto a los derechos de las mujeres, porque que mezcle los dos temas es grave".

Así las cosas, Díaz ha terminado su comparecencia haciendo hincapié en la necesidad de una "corresponsabilidad real que haga frente a los problemas que llevamos demasiado tiempo arrastrando", indicando que "hay cosas que no se pueden planificar, como las emergencias familiares y tiene que estar previsto en la legislación".

