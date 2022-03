Yolanda Díaz, sobre el posible regreso de Juan Carlos I: "No es un problema de ida o de vuelta, sino de rendir cuentas"

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este jueves, sobre el posible regreso a España del Rey emérito, Juan Carlos I, que "no es un problema de ida o de vuelta", sino que "es un problema de rendir cuentas".

Así lo ha señalado la vicepresidenta segunda en una atención a medios en el transcurso de una visita al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), ubicado en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Rey emérito, instalado desde agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos, pudiese regresar a España después de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar las diligencias abiertas contra él.

"No es un problema de ida o de vuelta. Es un problema de rendir cuentas", ha respondido al respecto Yolanda Díaz, quien este mismo miércoles por la mañana, en una entrevista en Canal Sur Televisión, había reclamando que el rey emérito diera "explicaciones de su comportamiento cuando estuvo representando a la Jefatura del Estado".

En la misma línea, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha señalado en esta atención a medios en Sevilla que a ella no le "preocupa" el posible regreso a España de Juan Carlos I. "Lo he dicho cuando se fue y lo digo ahora, no es un problema de ir o venir. Es un problema de dar cuentas a la ciudadanía española en el siglo XXI sobre lo que ha pasado", ha zanjado Yolanda Díaz.