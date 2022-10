Yolanda Díaz reitera a la CEOE que "esté a la altura" y desbloquee el estatuto del becario

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) "estar a la altura" y desbloquear el estatuto del becario, afirmando su convicción de que su presidente, Antonio Garamendi, no quiere que haya falsos becarios en España.

En declaraciones desde Bruselas, donde participa en la Cumbre Social Tripartita con sindicatos y patronales europeas, la vicepresidenta ha apelado al propio Garamendi para que dé el visto bueno a la norma.

"Estoy a resultas del debate de la patronal, pero estoy convencida de que Garamendi no está de acuerdo con que tengamos falsos becarios en nuestro país o estoy convencida de que Garamendi no está de acuerdo con que personas ocupen una beca sin garantías. Estoy convencida de que no lo comparte", ha señalado.

"No sé cuales son las razones después de un debate intenso de siete meses con un diálogo social de manual, todavía no se deciden", ha añadido Yolanda Díaz, para recordar que sindicatos y CEOE han pactado "normas más complejas" como la reforma laboral y en este caso debe volver a la línea de negociaciones anteriores.

En este sentido, la dirigente de Unidas Podemos ha subrayado que en esas ocasiones la CEOE "estuvo a la altura de las circunstancias". "Me gustaría que la CEOE vuelva a estar a la altura de la circunstancias", ha pedido, instando a seguir la línea de siete meses de negociaciones para diseñar esta norma.