Yolanda Díaz reivindica la labor del Gobierno frente al "ruido" y no tiene "duda" de la continuidad de la coalición

CÁDIZ, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado este viernes la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez para "solucionar los problemas de la ciudadanía" frente a la "no política" y al "ruido", y ha declarado que no tiene "ninguna duda" de la continuidad de la coalición del PSOE y Unidas Podemos hasta el final de la legislatura.

Yolanda Díaz ha realizado estas declaraciones antes de participar en una jornada organizada por el sindicato CCOO en Cádiz, y a preguntas de los periodistas sobre las "tensiones" que se han puesto de manifiesto en los últimos días entre los socios de coalición de gobierno en torno a cuestiones como la conocida como Ley del 'sólo sí es sí'.

La vicepresidenta segunda ha puesto de relieve al respecto que acababa de "cerrar de madrugada un acuerdo" con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para la reforma del sistema de pensiones, y "hace diez días" cerró "el 17 acuerdo de diálogo social con los agentes sociales", con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, ha destacado.

"No paramos de trabajar en el Gobierno de España, y creo que la tarea es estar siempre al servicio de la gente", que "lo que quiere es que hagamos lo que hemos hecho hoy, y ahí me van a encontrar siempre", ha añadido Yolanda Díaz.

A la pregunta de si, por tanto, cree que la coalición de gobierno va a seguir unida hasta el final de la legislatura, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha respondido que no tiene "ninguna duda". "El presidente del Gobierno lo reitera", ha añadido.

"Frente a los que no tienen propuesta política, y la única es dejar caer el país o que nos vayamos; frente a esa no política de la destrucción y el ruido, el Gobierno de España está solucionando los problemas de la ciudadanía", ha defendido Yolanda Díaz antes de concluir insistiendo en que "la tarea es gobernar al servicio de la ciudadanía, y ahí me van a encontrar siempre".