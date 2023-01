Yolanda Díaz subraya que Feijóo es el "alumno del partido del odio" tras sus declaraciones sobre Algeciras

Insiste en que se seguirá subiendo el salario mínimo interprofesional

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado, este viernes en Palma, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el "alumno del partido del odio" después de sus declaraciones en referencia al asesinato de Algeciras, en el que un sacristán falleció a manos de un hombre.

Durante el acto central de Sumar en Palma, Díaz, acompañada de cinco personas representantes de la sociedad civil de Baleares, ha subrayado que el líder del PP tiene "un problema con la Constitución".

"Vivimos en un país aconfesional, en el que practicamos la libertad de culto y respetamos a otras personas que practican otras religiones", ha indicado a Feijóo, de quien la ministra ha dicho que con sus declaraciones "no demuestra más que una cosa, que es el alumno del partido del odio, y el partido del odio es la única posibilidad para que Feijóo gobierne".

En este sentido, ha abogado por dar un "mensaje de esperanza porque lo que tenemos enfrente es la barbarie". Así, ha rechazado las políticas del "partido del odio que están privando de los derechos ya en Castilla y León, donde han suprimido servicios como el Servicio de Relaciones Laborales (Sergas) que es fundamental para el diálogo social".

"Sumar quiere ser un modelo social europeo, la Europa que defiende a la gente, la Europa que está pegada a nosotros", ha afirmado, para después confirmar que el Gobierno va a seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque hay "necesidad de compensar los sueldos por pura justicia".

En palabras de Díaz, esto "nunca lo haría el partido del odio que acompaña Feijóo". "Nunca haría lo que estamos haciendo, subir el SMI, ni subir las pensiones porque es vuestro derecho y tenéis que seguir para que os respeten los derechos", ha exclamado ante un público entre el que estaban el conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha; la consellera insular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot; el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado; el regidor de Justicia Social de Cort, Alberto Jarabo; el secretario general de CCOO Baleares; José Luis García; el secretario general de UGT Baleares, Lorenzo Navarro; y el juez José Castro, entre otros.

Sin embargo, no estaban ninguna de las cabezas de cartel de Podemos en Baleares, Antonia Jover, candidata de Podemos al Govern, Iván Sevillano, candidato de Podemos al Consell de Mallorca, y Lucía Muñoz, candidata de Podemos a la alcaldía de Palma.

Díaz también ha tenido palabras para los funcionarios públicos, a los que ha prometido que desde Sumar quieren que "se cobre con dignidad". "No es verdad que seáis unos privilegiados y vuestros sueldos están muy alejados de los de Europa", ha reconocido.

Para acabar, ha emplazado a los presentes a unirse a Sumar porque la política "no puede ser un problema de la gente". "Tiene que ser útil. Necesitamos de todo el mundo porque los momentos actuales son de una enorme incertidumbre", ha dicho, para después concluir: "Me dejaré la piel para que no gobierne el partido del odio".