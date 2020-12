Yolanda Jiménez, expareja de Rafael Amargo, guarda silencio ante su polémica

MADRID, 3 (CHANCE)

Este martes Rafael Amargo era detenido por la acusación de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas y desde entonces no se habla de otra cosa en España. Parece que el bailaor flamenco no está pasando por su mejor momento y en estos instantes se encuentra en los juzgados de Plaza Castilla para declarar ante el juez. Hemos podido hablar con Yolanda Jiménez, expareja del artista y nos ha sorprendido muy y mucho la actitud que esta ha tenido con la prensa.

En cuanto le hemos dicho que queríamos preguntarle por la detención de su expareja, Yolanda nos ha contestado diciendo: "NO, no". A partir de entonces, la expareja del artista ha preferido guardar silencio y no contestar a ninguna pregunta sobre el bailaor y es que parece que se quiere mantener completamente al margen de lo que le está sucediendo.

Una actitud que nos ha llamado mucho la atención porque no quiere mostrar su apoyo públicamente a su expareja, pero tampoco confiesa qué le ha parecido lo que le ha ocurrido a Rafael Amargo.