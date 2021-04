Yolanda, madre de Marina, sobre el affaire de Lucía e Isaac: "Yo ya veía algo antes de que esto saliera"

MADRID, 6 (CHANCE)

Con permiso de los concursantes de 'La isla de las tentaciones', si alguien ha tenido protagonismo durante el reality ha sido Yolanda, la madre de Marina. Una gran defensora de su hija que conquistó con su simpatía y su belleza no solo a los espectadores sino también a Antonio, uno de los tentadores de la primera edición del concurso, con quien confiesa estar más enamorada que nunca.

Muy discreta, Yolanda se pronuncia además sobre la traición de Isaac y Lucía a Marina y sobre las polémicas críticas de su exmarido a Lobo, sobre las que posteriormente pidió disculpas y que ahora la sevillana justifica.

- CHANCE: Hola Yolanda, disfrutando de la compañía de tu hija.

- YOLANDA: Siempre, yo apoyando a mi hija como siempre, para eso soy su madre.

- CH: Ahora tiene una nueva etapa ha terminado ya el programa, las cosas han sido tensas con Lucía, que te pareció a ti.

- YOLANDA: Yo ya veía algo antes de que esto saliera, pero bueno, eso son cosas de mi hija que es ella la que tiene que hablar y es la que tiene que opinar de esto, yo en esto no entro. Que mi hija disfrute de la vida que es preciosa, le ha pasado esto, otra persona vendrá.

- CH: De Isaac se ha hablado mucho, tu ex pareja José Luis perdió los papeles a la hora de hablar de él, pidió luego disculpas.

- YOLANDA: El padre de Marina evidentemente es su padre y le duele todo lo que le hagan a su hija porque es natural, que no esté de acuerdo con las formas de hacer las cosas, bueno, pero es su padre y le duele por eso se pone así. Él ha pedido perdón, no son las maneras pero le tenemos que entender, es el padre de Marina y le duele, es su hija.

- CH: Qué relación tienes con él.

- YOLANDA: Yo muy bien, él es muy buen padre, siempre lo he dicho, para mí es una persona muy especial porque me he pegado 25 años con él y bueno, yo lo quiero como persona, como acompañante mío que ha sido durante 25 años. Yo le respeto y lo entiendo.

- CH: Tu hija nos comentaba que está tranquila, si nadie en el corazón, ¿Cómo estás tú?

- YOLANDA: Yo estoy muy enamorada, yo ya llevo con mi pareja siete meses, estoy muy bien y bueno. Antonio se está adaptando a nosotras que no es cosa poco, yo tengo un niño de seis años y él también se tiene que adaptar y no adaptarnos a esta nueva vida que tenemos.

- CH: ¿Cómo ve todo esto José Luis?

- YOLANDA: Muy bien. José lo respeta, nosotros ante todo nos tenemos respeto mutuo, es lo más importante, una convivencia que vamos a tener con una persona que es nuestro niño, hay que mirar por eso.