Yulen Pereira aclara que relación tiene ahora con Anabel Pantoja

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras el escándalo mediático que protagonizó por su ruptura con Anabel Pantoja, Yulen Pereira se dejaba ver este sábado en el 25 aniversario de 'Los Fiordos' en el Parque de Atracciones de Madrid. Acompañado por su madre, el exconcursante de 'Supervivientes' habló de todas las cuestiones que hay sobre su vida y también sobre la relación que mantiene ahora con la sobrinísima.

Yulen nos aseguraba que está muy dolido con todo lo que se ha dicho de su madre: "a todo el mundo le duele, pero hay que ser fuerte, superar los baches, creo que yo lo he hecho, me ha hecho mucho más fuerte, he ido superando muchas barreras y creo que me ha hecho mejor persona y más fuerte" porque "mi madre es un icono, lo ha sido todo para mí en la vida y poder vivir estos momentos con ella para mí son únicos y maravillosos, ojalá todo el mundo pudiera disfrutar de su madre como yo".

En cuanto a si ha sufrido por la exposición mediática que ha tenido estos meses, asegura que "si, he sufrido, en muchas entrevistas he dicho que era muy nuevo para mí todo esto" pero también confirma que no se arrepiente de haber hecho entrevistas: "no me arrepiento de nada, al final hay que superarse, piedras en el camino, pero ahora estoy muy bien y mucho más fuerte".

Yulen nos confesaba que ha llevado muy mal que hayan especulado con que ha insultado a Anabel Pantoja y con que se haya metido con su físico: "muy mal, ver a tu familia mal, ver a tu madre mal, mis tíos, mis primas pequeñas duele mucho, al final la gente no es consciente del daño que hace, no solamente a mí, si no a mi entorno, por eso pensé que era momento de hablar".

En estos momentos está tranquilo porque siempre ha pedido pruebas y nunca se las han sacado: "llevo dos meses pidiéndolo, no hay, no existen, duermo muy tranquilo y sé que no va a salir nada, lo he superado y estamos bien, contentos y felices".

Eso sí, Yulen nos desvelaba que no puede hablar con ella porque no le coge el teléfono: "no me coge el teléfono, espero que esté bien con su familia, yo lo estoy con la mía", pero está dispuesto a hablar con ella cuando quiera: "eso no depende de mí, depende de ella, por mi parte siempre estará esa conversación, siempre que quiera hablar conmigo aquí esto" y no dudaba en defenderla de las críticas que recibe en redes: "con Anabel se han pasado siempre mucho, no creo que se lo merezca, la gente es uy mala, es una chica fuerte, pero la gente se pasa muchísimo y sé que en la vida personal tampoco lo está pasando bien, entonces le deseo lo mejor y siempre se lo voy a desear".

Por último, el deportista aseguraba que le hace feliz saber que ha encontrado de nuevo el amor con el fisio: "me enteré ayer, no sé si son novios, no se si son amigos, pero le deseo lo mejor, si ella es feliz, pues" y negaba que él haya rehecho su vida: "buah, es que antes que si otra nueva novia, pero cuantas novias me vais a sacar, estoy soltero, feliz, tranquilo y pasando un día con la familia".