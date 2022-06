Yulen Pereira y Anabel Pantoja, edredoning en 'Supervivientes 2022'

MADRID, 20 (CHANCE)

A pesar de la discusión que tuvieron hace unos días, parece que Anabel Pantoja y su querido en Honduras, Yulen Pereira, han pasado de nivel. Atrás quedaron las palabras de la sobrina de Isabel Pantoja en las que aseguraba que por respeto a Omar Sánchez, el que sigue siendo su marido, no haría nada con el concursante por mucha atracción y sentimientos que hubiese entre ambos.

Las palabritas se las lleva viento, sí. Y tanto. Yulen y Anabel han dado rienda suelta a su amor debajo del saco de dormir... reflejando así que la cosa va muy en serio. Cuando todos sus compañeros dormían, los dos tortolitos se metían debajo del saco y comenzaban la fiesta. Y es que aunque en las imágenes no se va nada de fomra explícita, los movimientos no engañan.

En plató, la madre del concursante que se ha mostrado muy reacia a que su hijo iniciara una relación sentimental con Anabel, ha defendido a la pareja y ha asegurado que al menos con estas imágenes su hijo no será criticado por 'soso': "Le han pillado, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Por lo menos ya se ha quitado el sambenito de soso".

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se separaban antes de que ella iniciase la aventura de 'Supervivientes 2022' y son muchas las ocasiones en las que ambos han asegurado que no hay nada entre ellos, pero ella sí quería guardar las formas para no herirle... pero ya no hay vuelta atrás, ¿qué pensará el surfero?