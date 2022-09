Yulen Pereira, contando los días para volver a ver a Anabel Pantoja

MADRID, 5 (CHANCE)

Una de las parejas más importantes del panorama español se encuentra separada desde hace unos días debido a la visita de Anabel Pantoja a Sevilla para estar junto a su padre durante su ingreso hospitalario. El esgrimista y la colaboradora de televisión terminan un verano lleno de viajes en pareja y en solitario, volviendo ahora a la rutina y descubriendo cómo llevar su relación de ahora en adelante.

Yulen Pereira confesaba que está deseando reunirse de nuevo con la sobrinísima de España. Sin desvelar cuándo tendrá lugar su reencuentro, entiende que Anabel quiera pasar más tiempo junto a su padre por el delicado estado de salud de su padre. "Ella creo que estará más visitando a su familia que, como ya sabéis, tiene una situación delicada y eso es lo más importante ahora mismo" declaraba.

Desde que Anabel Pantoja viajase a Sevilla, ella y Yulen Pereira han seguido manteniendo el contacto. El esgrimista conoce cuál es la gravedad de la situación que está viviendo la familia aunque prefiere que sea la propia Anabel quien haga públicos los detalles. Yulen Pereira dejaba en aire si Anabel Pantoja estaría dispuesta a dejar Canarias para que puedan estar juntos, aunque confesaba que no sabe aún si fijará su residencia fuera de España ante la nueva temporada de esgrima a la que se enfrenta. "Todavía no he tomado una decisión final de la ciudad en la que entrenaré" "Como sabéis hemos llegado a nuestras respectivas ciudades y estamos planificando, al final ya sabéis como es esto que hay que planificarse, ver que hacer cada uno" confesaba.

Así pues, la pareja se enfrenta a un futuro lleno de posibilidades que podría incluir mudanzas dentro o fuera de España, así como vivir distanciados mientras Yulen Pereira da prioridad a retomar su carrera como esgrimista profesional.