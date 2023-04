Yulen Pereira deja en el aire si sus mensajes cargando duramente contra Anabel Pantoja son reales

MADRID, 4 (CHANce)

Siguen saliendo a la luz nuevos detalles acerca de los mensajes que Yulen Pereira enviaba a un grupo de amigos criticando abiertamente a la que entonces era su novia, Anabel Pantoja. Si el programa 'Fiesta' reveló el domingo que el esgrimista hablaba de un modo peyorativo sobre el físico de la influencer y contaría sus discusiones con ella por su dieta -a la sevillana le gusta la comida rápida y 'obligaba' al deportista a seguirle el ritmo alimentándose a base de grasas, pan, carne y mayonesa- ahora 'Sálvame' ha ido un paso más allá y ha descubierto otros motivos de peso que influyeron en su ruptura.

Entre otros, que la sobrina de Isabel Pantoja quería ser la única protagonista de la pareja e intentaba manejarlo "absolutamente todo", incluyendo las amistades de Yulen o su manera de vestir. Además, según el programa, el esgrimista se quejaba de que era muy difícil ir con ella a determinados sitios porque es muy caprichosa, y en más de una ocasión le habría hecho sentir vergüenza ajena en eventos a los que no iba vestida de un modo adecuado y en los que no se comportaba con educación.

Nuevas informaciones que no han afectado lo más mínimo a Yulen que, puntualizando que no está "cansado" por lo que se está diciendo de él sino "de entrenar", ha dejado en el aire si los mensajes metiéndose con Anabel son reales o no: "Sabéis que no os voy a contestar a eso chicos, pero muchas gracias" ha repetido en varias ocasiones, evitando desmentir sus críticas a la prima de Kiko Rivera.

Sin embargo, a pesar de su negativa a entrar en este juego televisivo, sí ha dejado claro que él se encuentra "bien" y centrado en su profesión y este asunto no ha afectado a su día a día para nada.