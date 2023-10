Yulen Pereira evita dar su opinión sobre Anabel Pantoja en la boda de Isa Pantoja

MADRID, 22 (CHANCE)

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno ha dado mucho que hablar. Desde las ausencias sonadas al enlace (de Isabel Pantoja y Kiko Rivera), la expulsión de Aneth, el papel de Dulce... hasta un Jorge Javier Vázquez de lo más emocionado llevando al altar a la colaboradora de televisión.

Una ceremonia en la que podíamos haber visto a Yulen Pereira sino fuera porque Anabel tiene un nuevo amor... aunque también podía haber sido invitado por Asraf o Anuar Beno, ya que su participación en 'Supervivientes' hizo que se relacionase con gente cercana a la familia Pantoja.

Esta semana nos encontrábamos con Yulen después de tiempo sin verle ante nuestras cámaras y como no podía ser de otra manera, la preguntábamos por este gran enlace matrimonial... lo que no esperábamos es que fuera a huir de los micrófonos al escuchar el nombre de su expareja.

Le mencionábamos la portada de la revista Lecturas, donde hemos visto a los novios, Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez... y en concreto, por el vestido de la influencer y evitaba hablar a toda costa de ella: "Muy guapo Anuar, sobre todo". El esgrimista en cambio sí nos quiso dejar claro que los novios y los invitados iban guapos: "No la he visto muy de cerca, pero bien, les he visto muy bien, muy guapos todos".