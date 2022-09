Yulen Pereira le planta cara a Rafa Mora

MADRID, 29 (CHANCE)

Yulen Pereira ha vuelto de sus vacaciones con Anabel Pantoja y amigos este jueves y nada más pisar suelo español se ha encontrado en el aeropuerto con Rafa Mora disfrazado con un traje de esgrima. El que fuera concursante de 'Supervivientes 2022' ha pasado del colaborador de televisión, sin embargo, su novia sí que se ha mostrado enfadada al escuchar a su compañero hacerle preguntas sobre el estado de salud de su padre.

Independientemente de las declaraciones de Anabel, que solo se ha limitado a explicar que se lo ha pasado muy bien en sus vacaciones, Yulen ha hablado del ámbito del deporte y se ha enfrentado contra Rafa Mora al incidir éste en la esgrima.

Yulen ha confesado que tiene muchas ganas de volver a entrenar después de estos días de descansado y ha dejado en el aire si va a seguir viviendo en Madrid o no: "No lo sé, no lo sé" pero ha confirmado que va a seguir con la esgrima: "Eso sí, eso ya mandé un comunicado y ya lo dije.

El novio de Anabel deja claro que tiene la vista puesta en los "juegos olímpicos, sí" y era en ese mismo momento cuando el joven le decía a Rafa: "te queda mal el traje" y él le respondía: "No sé si me queda bien o mal, pero tú te lo deberías de poner ya" y Yulen zanjaba la conversación asegurándole que: "Yo ya me lo he puesto".