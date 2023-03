Yulen Pereira revela cómo se encuentra tras su ruptura con Anabel Pantoja: "Estoy muy bien, centrado en mi profesión"

MADRID, 15 (CHANCE)

Harto de todo lo que se ha dicho sobre él tras su ruptura con Anabel Pantoja -como que le fue infiel, que no la dejó antes por si peligraba la participación de su madre en 'Supervivientes', o que habría revelado cosas íntimas de la que era su novia en un chat de amigos- Yulen Pereira ha roto su silencio.

"Yo quiero que ella sea feliz, creo que ella también quiere que yo lo sea, y no nos vamos a llevar lo malo. Siempre nos vamos a llevar lo bueno. Yo respeto todo y solo pido que se me respete a mí y a mi expareja", confesaba durante una conversación privada -en la que no estaba siendo consciente de ser grabado- con Pipi Estrada, enviado especial de 'Sálvame' a Budapest, donde el esgrimista compitió este fin de semana.

Ya ante las cámaras del programa Yulen estallaba y, asegurando que "he vivido cosas que creo que yo no merezco y que superan los límites", dejaba claro que todo lo que se ha dicho sobre él es falso y sentenciaba que en su ruptura "ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos".

Días después de estas declaraciones con las que ha dejado entrever que no conocemos la verdad del fin de su relación con Anabel, el esgrimista ha reaparecido mucho más tranquilo y de lo más sonriente en Barcelona, a donde se ha desplazado para cumplir con unos compromisos profesionales.

"Exacto" ha confirmado cuando le hemos preguntado si está centrado en su carrera deportiva tras su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja, sobre la que insiste en que no quiere entrar: "Todo está muy bien, pero no voy contestar chicos, muchas gracias".

Y es que por el momento, y a pesar de que nuestra insistencia, Yulen no quiere pronunciarse sobre las informaciones que aseguran que ha sido infiel a Anabel, que se aprovechó de ella o que incluso planeó dejarla cuando su madre, Arelys Ramos, ya estuviese en 'Supervivientes'. "Yo estoy bien, de verdad, pero ya sabéis que no puedo contestar a las preguntas" ha añadido con una sonrisa, firme en su postura de guardar silencio por el momento.