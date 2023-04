Yulen Pereira rompe su silencio y habla de su ruptura con Anabel Pantoja

MADRID, 28 (CHANCE)

Yulen Pereira se ha sentado esta noche en el plató de 'Sálvame Deluxe' para hablar por primera vez en televisión sobre su ruptura con Anabel Pantoja. El esgrimista se ha mostrado nervioso, pero ha abierto su corazón y ha revelado paso por paso cómo rompió su relación con la influencer. Él mismo ha definido ese momento como uno de los más complicados en los últimos meses, pero lo cierto es que ha arrojado mucha luz.

"El día que terminamos la relación yo le dije que no veía futuro" comenzaba explicando Yulen, un momento que "fue muy duro" y que se produjo cuando Anabel volvió a España después de pasar semanas fuera por la gira de su tía, Isabel Pantoja.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha contado que cuando llegó de la gira "nos vamos a comer a un restaurante, ilusionados... ella me nota frío y distante y era la realidad". En ese momento, Anabel "me pregunta que qué me pasa y le dije 'no estoy bien y no veo un futuro ahora mismo, no estoy como antes, pienso que te mereces una persona mejor a tu lado'".

Esas fueron las palabras que Yulen utilizó para poner punto y final a su amor con la influencer. Un momento súper complicado para él, en el que "los dos estábamos rotos, en shock" porque "no fue cómodo". De hecho, el esgrimista ha asegurado que "la pedí disculpas porque no eran las maneras, pero es como lo sentí".

Cuando Yulen cortó con ella, Anabel "me dijo 'cuéntame la verdad' y yo le dije 'no me veo aquí'". Además, el invitado ha explicado que ella también era consciente de que no funcionaba su relación: "Yo creo que Anabel también estaba distante, no la veía igual que antes... se lo dije, pero ella me lo negó, me dijo que quería cambiar las diferentes discusiones que teníamos y demás".

Ese mismo día, Anabel le pidió que no la dejara sola esa noche y así fue. Ambos estuvieron juntos en el piso que alquilaron y por la noche "seguimos hablando del tema, de lo que ha ocurrido, de lo que va a pasar". Eso sí, Yulen no ha querido entrar en detalles de lo que ocurrió esa noche: "dormimos juntos, lo que pasó entre Anabel y yo esa noche... queda entre nosotros".