Yunior García compara a la cúpula del Gobierno cubano con los cerdos de 'Rebelión en la Granja" de Orwell

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El opositor cubano y principal promotor de las marchas contra el Gobierno cubano, Yunior García, ha comparado a la cúpula del Ejecutivo cubano de Miguel Díaz-Canel con los cerdos de 'Rebelión en la Granja' del libro George Orwell.

En una entrevista este viernes en 'Antena 3', recogida por Europa Press, García ha lamentado que la cupúla dirigente de Cuba "hace mucho tiempo que dejó de ser progresista" para convertirse en "conservadora de manual" y que los "señores" que controlan el país se comportan como "los cerdos de Rebelión en la Granja": "Creen que todo el país es su finca y que todos los ciudadanos son sus obreros", ha criticado.

El fundador del movimiento Archipiélago que convocó las protestas del 15-N, aterrizó en Madrid este miércoles tras haber solicitado un visado de turista porque, ha asegurado, su vida corría peligro en el país.

Pese a ello, el opositor y dramaturgo ha asegurado que no se plantea pedir asilo político en España porque quiere volver a su país para revertir la situación que sufre: "No me planteo pedir asilo político. Soy un cubano colónico y voy a hacer todo lo posible por volver y por que la situación en Cuba cambie", ha avisado.

García tuvo que cancelar el domingo su marcha en solitario por las calles de La Habana tras sufrir un bloqueo por parte del Gobierno después de que su casa amaneciera "sitiada" por funcionarios del Gobierno.

El opositor ha denunciado que el lunes muchos cubanos no pudieron salir a las calles a protestar contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que optó por reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en las principales ciudades para disuadir a la población de sumarse a las marchas. "Como no pudo haber marcha el día 15, hay gente que está decepcionada. Amenazaron con el ejército y con la cárcel. Lo que ganó ese día en Cuba fue el terror", ha relatado.

No obstante, ha avisado que Cuba ha comenzado a luchar por sus derechos y que gracias a las redes sociales las organizaciones que no eran visibles o que el Gobierno bloqueaba ahora "cobran autonomía", por lo que ha animado a la ciudadanía cubana a seguir luchando para dar un vuelco a la "terrible situación" que vive el país.