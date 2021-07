Yurena habla de su relación con su nueva novia tras su reciente 'salida del armario'

MADRID, 2 (CHANCE)

Con motivo de la semana del Orgullo Gay el conocido Bingo Las Vegas de la capital ha organizado una fiesta por todo lo alto a la que asistieron numerosos rostros conocidos, dispuestos a celebrar por todo lo alto el amor, como Yurena, a la que llevábamos mucho tiempo sin ver y que, para sorpresa de todos, reaparecía hace dos semanas en el 'Deluxe' para anunciar que mantiene una relación con una mujer llamada Inmaculada Poveda.

Muy afectada todavía por el fallecimiento de su madre, Margarita Seisdedos, en octubre de 2019, la anteriormente conocida como Tamara o Ámbar desvela que "anímicamente me está costando mucho lo de mi mamá y estoy volviendo a la vida social poco a poco". "Mis amigos están siendo mi vida, mi salvación, mi bastón de apoyo, todo", señala muy agradecida a los incondicionales que no le han soltado la mano en sus peores momentos.

Uno de sus motivos para sonreír es, sin duda, su novia Inmaculada, de la que se muestra cauta al hablar pero con quien se confiesa "feliz, con ilusión, animada". "Yo no había estado nunca con una mujer, nunca", pero "me siento feliz de estar viva, amo el amor, estoy enamorada del amor, independientemente con mujer, con hombre, el amor es libre, el amor no entiende o no debería de entender ni de sexo ni de ideologías ni de razas".

"Yo no decidí ni pensé en estar con una mujer, las cosas surgieron", desvela Yurena, asegurando que "ante sentimientos, soy una persona que se deja llevar, luego puede ir bien o no, el tiempo lo dirá. Yo soy muy pasional, muy de sentimientos".

En un gran momento profesional, Tamara anuncia que lanzará su nuevo single en ingés, "Maybe", el próximo día 8 de julio y avanza que "mi nuevo single va a impactar muchísimo por el contenido de la letra. La canción es un temazo súper pegadizo y con una letra y un contenido que nunca he tocado, sensualidad, sexualidad*"