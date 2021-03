Zafra (Ciudadanos) cree que Ayuso miente a los madrileños buscando conseguir "cuatro o cinco escaños más"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha sostenido que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, miente a los madrileños buscando conseguir "cuatro o cinco escaños más".

En declaraciones a los medios, en el homenaje a las víctimas del 11M en Sol, Zafra ha indicado que serán los servicios jurídicos los que determinen si habrá mociones de censura o elecciones. "Yo haya o no lo que quiero decir es que es una verdadera tragedia que la Comunidad de Madrid en vez de estar aprobando hoy un Presupuesto de más de 20.000 millones, con ayudas directas a los madrileños, los autónomos, a las pymes, esté en el debate de si hay elecciones o no", ha manifestado.

Para Zafra, a esa realidad ha llevado "una señora irresponsable, que está mintiendo a los madrileños y que lo único que está buscando es conseguir cuatro o cinco escaños más".

El portavoz de la formación 'naranja' no ha querido posicionarse acerca de qué hará su partido su prosperan las mociones de censura, porque no le gusta "dar pasos sin saber exactamente en qué momento" se está. "Estamos en el punto que no sabemos ni siquiera si vamos a tener que tramitar esas mociones, que debatirlas, o si vamos a unas lecciones", ha apuntado.

En cualquier caso, Zafra ha defendido que desde Ciudadanos van a trabajar "por el interés de los madrileños, luchar por ellos". Para Zafra, es necesario acabar con "esta patética situación que está viviendo la ciudadanía en este momento" donde ven como sus políticos "están más preocupados por los cuatro escaños que pueden conseguir, de cómo pueden matar al jefe de arriba y por el titular de turno para quedar bien".

En cuanto al cese de los consejeros de su partido, Zafra ha indicado que "visto lo visto la señora Ayuso elegante no es" y ha remarcado que esto es "igual de irresponsable y de loco" que montar elecciones en medio de una pandemia.