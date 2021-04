Zamora Company, propietaria de Ramón Bilbao, Mar de Frades y Cruz de Alba, se une al patronato de Fivin

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Zamora Company, propietaria de las bodegas Ramón Bilbao (D.O Ca. Rioja), Mar de Frades (D.O Rías Baixas) y Cruz de Alba (D.O. Ribera del Duero), refuerza su labor en la defensa del consumo responsable y moderado de vino como parte de una alimentación sana y equilibrada, incorporándose al patronato de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (Fivin).

En concreto, la compañía española, en línea con su proyecto de 'Empresa Consciente', afianza con esta unión su compromiso con las necesidades actuales de los consumidores y las comunidades en las que está presente la compañía para crear valor compartido.

Zamora Company reafirma con esta incorporación al patronato de Fivin, la importancia y relevancia que desde la firma se le otorga a la comunicación del concepto del vino y la salud desde el rigor científico.

En la actualidad, la Fundación es la única entidad, en España, que puede defender, posicionar y divulgar el vino como alimento.

El director general de Zamora Company y presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Emilio Restoy, ha destacado que es "de vital importancia fomentar un consumo responsable y apostar por la educación como uno de los pilares claves para llegar al público en general y a los jóvenes en particular".

"Pensamientos totalmente alineados con los mensajes que promueve Fivin desde el rigor científico. Concretamente, nosotros desde Ramón Bilbao, estamos trabajando en la Spanish Wine Academy, un completo programa que trabaja en la divulgación de la cultura del vino", ha indicado.