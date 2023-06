Zapatero arropa a Montero y dice que le gusta "este Ministerio de Igualdad": "Agradecimiento, afecto y reconocimiento"

Montero defiende que quienes ridiculizan la realidades bi tienen una "idea muy pequeña de lo que es España"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha arropado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando además que le gusta "este Ministerio", al tiempo que le ha expresado "agradecimiento, afecto y reconocimiento".

"Deseo expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero, por su tarea y por el respeto y afecto que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar", ha declarado Zapatero durante el acto de entrega de los III Reconocimientos Arcoíris que se ha celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Asimismo, el expresidente, que ha sido uno de los galardonados del premio por el impulso a la ley de matrimonio igualitario, otorgado a personas destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBI, ha expresado que le gusta "este Ministerio de Igualdad".

Montero por su parte, ha defendido este martes que "quienes ridiculizan o menosprecian las realidades bi tienen una idea muy pequeña de lo que es España" y ha cargado contra "quienes dicen que una mujer trans no es una mujer o quienes afirman que dos padres o dos madres no pueden formar una familia".

Según ha expresado, España es un país mejor "cuando cierra los armarios y abre las puertas a todas las vidas sin excepción". "Es tiempo de mucho orgullo y de mucha furia trans", ha lanzado.

"Quienes ridiculizan o menosprecian las realidades bi tienen, en realidad, una idea muy pequeña de lo que es España. Negando las realidades y las vidas trans y LGTBI, niegan también España. Nuestra sociedad es fuerte cuando todo el mundo puede ser quien es", ha proseguido.

Además, la titular de Igualdad ha recordado que "España son nuestras hermanas bolleras, nuestros amigos gays, las mariliendres, las compañeras de trabajo que alzan la voz si otro se mete contigo por tu orientación sexual o el que se gira y reprocha cuando insultan a dos mujeres por ir cogidas de la mano. España son todas las personas que inundan las calles cuando asesinan a un chico al grito de maricón", ha pronunciado durante su discurso.

En el acto, en el que han sido premiadas diversas personalidades del mundo de la cultura como la escritora transexual Alana Portero o la cantautora malagueña María Peláez, se ha recordado que es para la "celebración, pero también de reivindicación".

A la entrega de premios también han acudido responsables políticos como la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la portavoz de Podemos, Isa Serra.

Los diversos premiados, entre los que se encuentran los influencers del podcast 'Maldito Bollodrama' y la cómica Patricia Galván, han censurado las políticas que van "en contra" de sus derechos y han agradecido la labor de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad y la del expresidente Zapatero al frente del Gobierno que aprobó la ley de matrimonio igualitario.

Además, han sido galardonadas varias asociaciones LGTBI por su labor activista en favor del colectivo como el servicio de promoción de la salut de personas trans en Cataluña (TRANSIT) o la Fundación Triángulo. En este sentido, sus representantes han puesto en valor la labor del Ministerio de Igualdad durante la última legislatura.