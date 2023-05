Zapatero cree que el uso partidista de ETA no le dará al PP ningún rédito porque la sociedad "tiene memoria"

Puig afirma que el gobierno de la Generalitat es el que ha estado más al lado de las víctimas

CASTELLÓ, 24 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha destacado este miércoles que "el PP es incorregible porque en esta campaña ha vuelto con ETA y el terrorismo", y le ha advertido que no siga por ese camino.

"No les va a dar ningún rédito porque esta sociedad tiene memoria y sentido común, y no admite ni el engaño ni el uso del terrorismo partidista, y menos después de 12 años que terminó la violencia de ETA con un gobierno que me honré de presidir", ha asegurado el exlíder del PSOE.

Así se ha manifestado Rodríguez Zapatero en el mitin de cierre de campaña del PSPV en Castelló, en el que también han intervenido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la candidata a la Alcaldía de Castelló, Amparo Marco.

"Ni el engaño ni la ignominia, llevan casi 20 años y no han salido de ambos, desde el trágico atentado del 11 de marzo de 2004 engañando a la ciudadanía española. Todavía les deben una gran disculpa histórica, y se atreven a decir ahora que ETA está viva y ayer Aznar que van a soltar a todos los presos. El engaño tiene un límite: la infamia, y esto es una infamia absoluta", ha apuntado.

Según Rodríguez Zapatero, "no solo ETA no está viva, sino que desapareció de nuestras vidas y la lucha fue de toda la sociedad, titánica, pero al final había un gobierno que puso valentía e inteligencia". "No estaríamos en este debate recordando al terrorismo, sino más bien homenajeando a las víctimas, si el PP hubiera estado en el gobierno con el fin de la violencia de ETA", ha añadido.

"No vamos a permitir que pongan en duda las páginas de la historia y de la verdad, ni el uso partidista del terrorismo, y no tendré inconveniente en hablar más claro aún si persisten en esta infamia", ha añadido. El expresidente del Gobierno ha subrayado que el PSOE "nunca usó el terrorismo ni la unidad de España con fines partidistas".

Por otra parte, Rodríguez Zapatero ha pedido el voto para el PSOE y para Ximo Puig, "un hombre cabal y decente". Según ha señalado, "Amparo y Ximo y el PSOE van a ganar porque nos lo merecemos y no ganará la derecha, especialmente en Castellón y en la Comunidad Valenciana, porque se les conoce". "Lo primero exigible a quien gobierna es la decencia, la honestidad, la limpieza y pensar en el interés común y no consentir la trampa, la corruptela y el interés personal", ha agragado.

El expresidente del Gobierno, que ha asegurado que Castelló está "estupenda", ha destacado que los socialistas merecen ganar estas elecciones por "los años de limpieza y decencia, de creación de empleo, de fortalecimiento de la educación y la sanidad, de atracción de inversiones, porque Ximo se ha preocupado por el conjunto de los ciudadanos de la Comunidad sin distinción".

"PRESIDENTE AUTONÓMICO MODELO"

"Es el presidente autonómico modelo, gobierna para todos y la Comunidad Valenciana tiene datos fantásticos tras la imagen que dejó, pues ahora atrae y agrada", ha afirmado Rodríguez Zapatero, quien ha añadido que "la fibra de un socialista auténtico es así, porque el socialismo al final es sensibilidad, y no la hay sin humildad, y Ximo tiene esa sensibilidad".

"Cuando se está con conciencia tranquila no se necesita ni engañar ni insultar", ha resaltado el expresidente del Gobierno, quien ha mostrado su admiración por Ximo Puig y ha indicado que le ha gustado recordar esta mañana a personas como Carmen Alborch. "Es bueno reconocer los valores y comportamientos de nustros compañeros, no nos dé pudor, ellos -el PP- exaltaban hasta a Fabra, que creo que va hasta a los mítines", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Generalitat y candidato a repetir en el cargo, Ximo Puig, ha destado que Zapatero "es un símbolo del avance, la libertad y la igualdad. "Qué distinto es abrazarse con él a un expresidente que viene y se abraza con un delincuente -en relación al saludo que dio Mariano Rajoy a Carlos Fabra-".

Según ha manifestado, con Zapatero "los avances situaron a España en la vanguardia de las libertades", y, al respecto, ha destacado la ley antitabaco, "gracias a la cual se han salvado miles y miles de vidas". "Zapatero tenía claro que ante una situación que se sabía que provocaba una enfermedad grave, había que tomar decisiones, y por eso en la Comunidad valenciana en las terrazas no se fuma, aunque sé que hay gente que no le parece bien, pero nosotros en la pandemia pusimos por encima de todo las vidas de las personas".

"Aquí hubo un gobierno de alguien que se atreve a presentarse como si nadie supiera quién es, presidido por Alberto Fabra, que tenía un medicamento para salvar la vida de personas con hepatitis C pero dedicieron no darlo porque costaba demasiado dinero, y nosotros universalizamos la salud y contratamos esta medicina, que nos ha costado 320 millones pero ha salvado a 17.500 personas", ha dicho.

"Venimos de una situación en que la Comunidad era conocida en España y Europa como el paradigma de la corrupción, el paro y los recortes que hizo este señor, que de poco liquidó casi la Generalitat", ha añadido.

INSIDIAS

Por otra parte, Puig ha recordado que en la Comunidad Valenciana hay 139 condenados por corrupción del PP y "aún tenemos que aguantar sus insidias". Así mismo, ha calificado de "grave e ignominioso que se intente utilizar a las víctimas del terrorismo cuando lo que se consiguió fue la paz". "Pasará un tiempo y llegará el día en que la sociedad le dará el homenaje de corazón que se merece a quien acabó con el terrorismo", ha apuntado.

"El gobierno de la Generalitat es el que ha estado más al lado de las víctimas y nunca las hemos utilizado. Estamos por decencia con las víctimas del metro de València y con las víctimas de la violencia de género", ha significado.

Así mismo, Puig ha indicado que Castelló "ahora brilla como ciudad, con una sociedad más justa y más solidaria", y que "para elegir hay que tener memoria, pues el Castelló de hoy no tiene nada que ver con el de hace 8 años". "Ahora es una sociedad abierta, dinámica, con más oportunidades", ha resaltado el candidato socialista, quien ha añadido que "la garantía de que no haya ningún retroceso es votar PSOE".

Finalmente, la candidata a la Alcaldía de Castelló, Amparo Marco, ha destacado la gestión de Rodríguez Zapatero, que fue "el gobierno de la igualdadad, la diversidad y la memoria democrática". Así mismo, ha recordado que acabó con ETA y que "cuando la derecha saca a ETA es porque no tiene ni modelo de país, ni de Comunidad, ni de ciudad".