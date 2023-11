Zapatero defiende que la ley de amnistía es "una convocatoria a la concordia" y cree el PP debería apoyarla

Pide a la militancia del PSOE que "respalde el mandato" electoral y vote 'sí' en la consulta: "La democracia es saber perdonar"

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que la ley de amnistía, condición de los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, es "una convocatoria a la concordia" y ha considerado que el PP debería apoyarla, como los socialistas "respaldaron siempre temas de Estado", algunos "mucho más difíciles" como la lucha contra el terrorismo de ETA cuando estaban en la oposición. Además, ha reivindicado que el PSOE quiere "compartir un futuro junto" con Cataluña porque "cree en la democracia" española, "una de las mejores del mundo".

En este sentido, ha pedido a la militancia del PSOE que voté un 'sí' "como una casa" en la consulta sobre el pacto para la conformación de Gobierno en España, para "respaldar" así "el mandato de los electores", quienes, ha subrayado, "sabían que para formar un gobierno teníamos que formar acuerdos".

"La democracia es generosidad, es reencuentro, es saber perdonar y volver a hablar", ha defendido durante su intervención en el acto 'Vota Sí. Por un Gobierno Progresista y una España Plural', organizado por el PSPV-PSOE este viernes en Valencia, en el que ha intervenido junto al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y la ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, entre otros.

En esta línea, el expresidente socialista ha afirmado que los 178 diputados necesarios para sacar adelante la investidura y la ley de amnistía "no están elegidos por el maligno", sino por "los ciudadanos de este país" y quienes "representan la soberanía en las Cortes Generales".

Rodríguez Zapatero ha bromeado, en este sentido, sobre las advertencias de la derecha del "fin de España y de la Constitución", tras asegurar que señalan "el fin del mundo". Sin embargo, ha recalcado que "lo único que finaliza es la expectativa de la derecha de gobernar, porque no va a gobernar esta legislatura", por lo que ha instado al PP a "aceptar su derrota".

"No les gusta que haya un gobierno socialista. Antes era el sanchismo, ahora es la amnistía y, si no, sería lo de su tía. Pero lo que no aceptan es que haya un presidente socialista", ha proclamado. "Por eso tenemos que votar y apoyar el sí", ha continuado.

(((Seguirá ampliación)))