Zapatero dice que no ve "pluralismo" en el tratamiento de la amnistía en los medios: "Todos en contra. Ya es casualidad"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que no ve "pluralismo" en el tratamiento que le dan los medios de comunicación a la amnistía y cree que "todos en contra, ya es casualidad", ha dicho.

Durante un coloquio este martes con la presentadora de RTVE Silvia Intxaurrondo, en la jornada de UGT 'El futuro de CRTVE, garantía de democracia', Zapatero ha insistido en que "la cancha está inclinada en los medios de comunicación" y que el pluralismo en muchos medios privados es "algo que no vemos".

En este sentido, el expresidente, que ha asegurado haber leído en numerosos medios de comunicación artículos sobre la amnistía, ha criticado que todos sean "en contra". "Ya es casualidad, ¿no?", se ha preguntado.

A su juicio, este hecho abre una "reflexión" en la democracia, aunque ha asegurado que pese a que "la cancha esté inclinada, quien juega mejor el balón, gana". Al mismo tiempo ha hecho una defensa de una "gran televisión pública" indicando que cuando hay una información plural y de calidad, "las audiencias aumentan".

En este contexto, Zapatero ha admitido su preocupación por la "pérdida de objetividad" porque, según ha explicado, uno puede mostrar discrepancias contra la amnistía, algo que es "respetable" pero "no puede decirse que esto es una patología de la democracia". "No, es la fisiología de la democracia. A no ser que queramos ser excepcionales y por tanto limitemos nuestra democracia", ha reclamado.

Según ha mencionado, le preocupa más ganar el debate de la amnistía no tanto por Cataluña y los independentistas sino por la democracia, por el Estado de Derecho y por "una comprensión clara de los fundamentos de la democracia constitucional, que son el imperio de la ley", ha sentenciado.

"QUE SEPAN QUE LO SABEMOS"

En otro orden de cosas, durante el coloquio se ha tratado además sobre el 11M, precisamente cuando se celebra este año el vigésimo aniversario de los atentados, que acabaron con la vida de 192 personas a tan sólo cuatro días de las elecciones generales que dieron la victoria al PSOE.

Zapatero ha recordado que tuvo en aquel momento dos posiciones claras ante esa eventualidad: lograr una unidad de los partidos y que no hubiera una reacción contra los musulmanes ni contra el Islam ni contra los que vivían en España ni contra los países de los que provenían los terroristas, que eran Marruecos o Túnez.

Dos posiciones que, a su juicio, logró. "España ha tenido una reacción ejemplar. Yo creo que ha sido el país que mejor ha reaccionado al terrorismo de todo el mundo (...) no solo por la solidaridad, sino por la contención, por la responsabilidad, por la prudencia", ha destacado.

Al hilo, preguntado por cómo vivió el hecho de que parte de la sociedad pensara que el responsable de los atentados del 11M era ETA como indicaba el Gobierno en aquel momento presidido por José María Aznar, el expresidente ha dicho que lo vivió "con mucha paciencia" y ha cargado duramente contra la "teoría de la conspiración" que le acusaban "entre líneas".

"A mí me parece que la teoría de la conspiración y quienes la promovieron, alentaron y defendieron, ha sido el nivel ético más bajo de toda la democracia. El nivel ético-cívico más bajo en toda la democracia. No espero crear una autocrítica ni una contrición, pero que sepan que lo sabemos", ha apostillado Zapatero.