Zapatero pide "comprensión" para el Gobierno de coalición y apela a "nuevos consensos" para apuntalar la democracia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido este jueves una "gran comprensión" para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos porque "no hay tesis o leyes" de como debe funcionar un Ejecutivo de coalición en España.

"Demos una oportunidad al gobierno de coalición, tiene una agenda social poderosa", ha señalado en una conferencia en el Parlamento de Canarias sobre el 23-F y el futuro de la democracia, en la que ha resaltado que se va funcionando con un sistema de "prueba y error" pues "se está creando reglas, costumbres y nuevas normas".

En esa línea, ha reivindicado el papel de los partidos políticos porque "unen a las personas que piensan de manera diferente" y las democracias "solo funcionan con partidos serios", por lo que ha pedido "espacio" para que el Ejecutivo pueda trabajar.

Además, ha apuntado que este Gobierno también es una "prueba" para la oposición, porque está "fragmentada y es multipartidista", hasta el punto de que el centroderecha "se pregunta si será alternativa", por lo que cree que "hay que darle un cierto tiempo" a la nueva realidad política española.

Zapatero ha dicho también que aprovechando los acuerdos que se van a alcanzar en torno al Consejo General del Poder Judicial y RadioTelevisión Española y el comienzos de una "nueva legislatura" tras las elecciones catalanas, hay que generar "nuevos consensos" para demostrar que el multipartidismo "funciona y es eficaz" y así apuntalar una democracia que está "asediada" por el negacionismo.

En ese sentido, ha reivindicado grandes pactos de Estado en la lucha contra la pobreza, que es "esencial", en inmigración, porque mide la "fibra moral" de un país, y también en torno a la situación política de Cataluña, donde las pasadas elecciones han vuelto a arrojar un resultado de "empate infinito" entre partidos nacionalistas e independentistas y constitucionalistas.

El expresidente ha apuntado que "sin diálogo en Cataluña no habrá solución", y hay que alcanzar un acuerdo, aunque sea "provisional", para que haya "cierta tranquilidad", y ahí ha incidido en que "en el gran cambio" debe estar el PP. "No quisieron estar en el acuerdo del Estatut me pregunto si hice lo suficiente como presidente", ha indicado.

Además, ha comentado que es bueno "que estén todos en todos los pactos" aunque Vox, por ejemplo, "no va a estar en ninguno" porque "juegan" a ser "parte del negacionismo" y aprovechar el "malestar" de los ciudadanos.

SIN TRUMP, EL RECORRIDO DE VOX "ES COMPLICADO"

No obstante, ha pronosticado que "desaparecido" Donald Trump tras su derrota en las elecciones de Estados Unidos, "su recorrido es complicado".

Sobre la respuesta de la Unión Europea a la crisis, ha comentado que se dio un "paso trascendental" con la deuda mancomunada, los fondos de reconstrucción y la compra de vacunas centralizada.

"Cuando vi que Alemania aceptaba eso, me sentía tranquilo por mis hijas y su futuro, porque el marco te está respaldando y no vas a tener problemas de financiación y el Banco Central Europeo está haciendo lo que tenía que haber hecho en 2010, comprar bonos y permitir financiación y dar liquidez", ha señalado.

Así, ha comentado que "casi siempre se aprende de una experiencia dura" y los países reaccionarán "con más eficacia" ante futuras pandemias, al tiempo que ha invitado a imaginar el "riesgo tremendo" de gran fractura social que hubiera habido en España si la UE no toma las medidas de apoyo.