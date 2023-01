Zapatero tacha de "degradante" para mujeres y médicos las medidas antiaborto de Vox y pide al PP que "reflexione"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tachado de "degradante" para las mujeres y profesionales sanitarios las medidas sobre el aborto anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, al tiempo que ha pedido al PP, socio mayoritario de la coalición, que "reflexione".

"Esa pretensión de Vox me parece degradante, en primer lugar, para las mujeres y para los profesionales de la sanidad. Es degradante para nuestro sistema de derechos y libertades y espero que quede arrinconada", ha manifestado este martes en declaraciones a los medios a su llegada a la presentación del libro 'Los Nadies de la Guerra de España', de Francisco Leira, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

Asimismo, ha instado al Partido Popular a que "reflexione" sobre dichas medidas antiaborto y ha insistido en que el Gobierno central ha estado "acertado" en relación al requerimiento enviado a la Junta de CyL el pasado domingo para que no aplique medidas que vulneren el derecho de las mujeres al aborto.

Preguntado por las reacciones del presidente de la Junta autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, que ha considerado el debate una "cuestión ficticia" y dice que no habrá "ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo", y por la advertencia de Vox que ha avisado de que su partido revisará "si seguir o no" en la Junta de Castilla y León si no se cumple el acuerdo 'provida', Zapatero ha dicho que "esto no se lo ha inventado Sánchez".

"El que ha hablado es un vicepresidente de la Junta de Castilla y León que no se llama Sánchez", ha apostillado.

En cuanto a la ley del aborto que el expresidente aprobó en 2010 durante su mandato y que se encuentra en el Tribunal Constitucional debido al recurso presentado por el PP contra la misma, Zapatero la ha puesto en valor y ha asegurado que supone un "avance en la garantía de los derechos y libertades" y que la tendencia "ha sido que ha habido menos interrupciones voluntarias del embarazo".