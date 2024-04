Zaplana dice no sentirse traicionado por su amigo: "No es cuestión de sentimientos sino de aclarar la verdad"

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha asegurado no sentirse traicionado por el que fuera su amigo de la infancia Joaquín Miguel Barceló, quien durante el juicio por el caso Erial ha reconocido ser su testaferro. "No es cuestión de sentimientos sino de aclarar la verdad", ha dicho.

Zaplana se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras la tercera sesión del juicio por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. En total hay 15 acusados, entre ellos Zaplana, y el fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros.

Esta jornada, Barceló, apodado 'Pachano', ha asegurado que era el testaferro del 'expresident': "Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice. Me lo pidió como favor y al principio lo ví lícito", ha relatado para agregar que se ha sentido "utilizado".

Al respecto, Zaplana ha manifestado que esta declaración de Barceló no cree que haya sorprendido a nadie: "Ni a ustedes, ni a mí ni a nadie. Estas conformidades que nadie reconoce, las conocíamos, están publicadas y las sabemos desde hace mucho tiempo", ha dicho.

"Ninguna sorpresa. Era lo que todos esperábamos", ha añadido, y al ser preguntado por quién miente, ha respondido: "Yo contesté a todo el mundo que me quiso preguntar. Contesté absolutamente a todo el mundo. Si me hubieran querido preguntar más, me hubieran podido preguntar lo que hubieran querido y el tiempo que hubieran querido", ha recordado.

Interpelado, además, por si se siente dolido tras las declaraciones de 'Pachano', ha dicho: "No. Esto no es una cuestión de sentimientos sino de aclarar la verdad", y ha agregado que no piensa cambiar su estrategia de defensa.