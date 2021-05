Zara lanza su línea de cosmética

Tendrá sección propia en tiendas seleccionadas y estará disponible online a partir del 12 de mayo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Zara, el buque insignia del grupo Inditex, ha presentado este lunes en todo el mundo su línea de cosmética, que llevará el nombre genérico de 'Zara Beauty', según ha anunciado la firma.

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

En concreto, dicha línea se incorporará en las tiendas como una sección más a las ya existentes de señora, caballero y niño y estará disponible para su compra 'online' a partir del próximo 12 de mayo en todos los mercados europeos, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda y, posterior y progresivamente, en el resto del mundo.

Adicionalmente, según ha explicado la compañía, los clientes podrán descubrir la colección completa a través de una exclusiva experiencia inmersiva con asesoramiento personalizado en belleza, que estará disponible en 22 tiendas, cuatro de ellos en España: Marbella (Centro Comercial Marina Banús), A Coruña (Compostela 3-5), Madrid (Serrano 23) y Barcelona (Paseo de Gracia 16).

La nueva iniciativa de Zara nace bajo el lema 'There is no beauty, only beauties' ("No hay belleza, sólo bellezas") con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona, según resalta la firma.

Con este fin, incluye artículos como barras de labios, maquillaje, bálsamos, aceites, polvos solares, esmaltes de larga duración y brochas, con fórmulas de la máxima calidad diseñadas por la maquilladora británica Diane Kendal.

En zara.com, la sección será accesible desde el menú principal y desde ella se podrán visitar a partir del 12 de mayo los looks creados por Diane Kendal, interpretados por talentos de la imagen como Steven Meisel, David Sims, Marilyn Minter, Oliver Hadlee Pearch, Zoë Ghertner, Craig McDean, Nadine Ijewere, Mario Sorrenti y Fabien Baron.

Además, un programa específico permitirá recrear virtualmente el resultado de los diferentes productos en ojos, labios y rostro.

Por su parte, en tienda habrá espacios dedicados a esta experiencia -espacios completos específicos o áreas más abiertas dentro de la tienda-, que estarán marcados, según explica la firma, por una coherencia cromática de suelo, paredes y techo, contrastada por las bandejas de acero inox que realzan el producto y por el lucernario que reproduce la luz natural del exterior en las versiones de espacio completo.