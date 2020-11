Zaragoza carga contra la reforma de la sedición y propone penar la desobediencia al TC o los referéndum ilegales

El fiscal participa en una charla organizada por Maite Pagazaurtundua sobre la defensa del Estado de Derecho

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, que formó parte del equipo del Ministerio Público en el juicio por el 'procés' independentista en Cataluña, ha criticado este lunes la reforma prevista por el Gobierno de lo delitos de rebelión y sedición, ya que esta se dirige a rebajar la respuesta penal en este supuesto.

A su juicio debería avanzarse por el contrario hacia una protección más eficaz de la legalidad democrática, volviendo a tipificar incluso la organización de referéndum ilegales y tipificando conductas como la desobediencia reiterada a los mandatos del Tribunal Constitucional.

Zaragoza ha realizado estas reflexiones durante su intervención en un encuentro online organizado por la eurodiputada de UpyD Maite Pagazaurtundua junto con la jurista Elisa de la Nuez y el procurador general de la Corte de Casación en Francia, François Molins.

A lo largo de su intervención, Zaragoza ha rechazado que la actuación de la justicia frente a lo ocurrido en Cataluña en octubre y noviembre de 2017 fuera la criminalización de la discrepancia política, y lo ha enmarcado en la legítima actuación del la justicia frente un "golpe de estado desde el poder" que buscaba la destrucción del sistema de convivencia constitucional.

Así, ha insistido en que la protección de nuestros sistemas constitucionales frente agresiones "tanto internas como externas" exige no sólo mantener los delitos de rebelión y sedición, sino incorporar otros tipos penales como los citados por organizar referéndum y desobedecer al tribunal de garantías.

EL FIASCO CON PUIGDEMONT EN ALEMANIA

A eso habría que sumar un intento, muy necesario según el fiscal, para "armonizar al máximo" los instrumentos con los que cuenta la UE para la persecución y entrega de involucrados en este tipo de conductas, para evitar "situaciones de desencuentro" como la ocurrida con el tribunal alemán de Schleswig-Holstein con respecto al expresident huido Carles Puigdemont.

El vídeo del día PP asegura que la ‘Ley Celáa’ “nace muerta”.

Uno de los problemas con esta orden de entrega europea estuvo, según ha explicado Zaragoza, en la diferente tipificación de la conducta que en España se llama rebelión en otros países europeos, así como el hecho de que este delito no esté incluido de forma expresa entre los que no precisan de doble tipificación (que exista dicho delito en el país que pide y en el que debe entregar al investigado).

Con respecto a lo ocurrido con Puigdemont, Zaragoza ha llegado a señalar que en dicha ocasión "el espacio europeo de seguridad y justicia una vez más nos ha defraudado, ha fracasado estrepitosamente", ya que la disparidad de criterios normativos no debería haber supuesto un obstáculo para la cooperación entre estados de la unión, el 'nomen iruis' (nombre del delito) no debería haber sido un problema.

Así, ha añadido que lo ocurrido en Alemania debe servir" para ser conscientes de lo que jamás debió suceder, y debe servir también para mejorar y adaptar el mecanismo de la OEDE y evitar que cualquier estado de la Unión se convierta en refugio de impunidad para quien con instrumentos antidemocráticos pretenden atacar el sistema democrático a uno de sus miembros".

En cuanto a los delitos de rebelión y sedición (por el que fueron condenados los líderes independentistas hoy en prisión), el fiscal del caso ha reconocido que la respuesta penal actual "tiene grietas", si bien la solución no puede ser la de atemperar las respuestas punitivas actuales, sino "incorporar instrumentos jurídicos para garantizar una protección más eficaz".

Finalmente, y a preguntas de los asistentes, Zaragoza ha rechazado que se pueda recriminar a la Fiscalía que no solicitara al tribunal una condena para los líderes del 'procés' por conspiración para la rebelión. "No era necesario, el tribunal puede condenar siempre por delito intentado, no era necesario introducir ese elemento específico", ha añadido para terminar concluyendo que además lo sucedido en Cataluña no fue conspiración, porque se desarrollaron todos los actos de ejecución pese a que la declaración de independencia fracasara.