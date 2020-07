Zardoya Otis gana 66 millones de euros en el primer semestre, un 3% menos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Zardoya Otis obtuvo un resultado de 66 millones de euros en los primeros seis meses de su ejercicio fiscal, finalizado el pasado 31 de mayo, lo que supone un descenso de cerca del 3% respecto al mismo periodo del año pasado, en un contexto de "incertidumbre" marcado por la pandemia de coronavirus.

No obstante, según informó el grupo de ascensores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hasta la fecha "no se ha detectado evidencia significativa" relacionada con esta crisis, aunque no descarta que pueda acabar teniendo un impacto sobre el grado de demanda y solvencia de sus clientes.

En este sentido, los administradores y la dirección del grupo están realizando una supervisión "constante" de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con garantías las eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que pudieran producirse.

Las ventas de la compañía durante este periodo de tiempo permanecieron en un nivel parecido al del año anterior, en torno a los 390 millones de euros, con un beneficio de explotación de 87,7 millones, también en línea con el contabilizado un año atrás.

Por países, su negocio en España facturó 355 millones de euros, seguido del de Portugal, con 30,7 millones, y del de Marruecos, donde obtuvo unas ventas por valor de 9,1 millones de euros.