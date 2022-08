El 'zasca' de Ortega Cano a Ana María Aldón: sale de su casa parasacar la basura

MADRID, 22 (CHANCE)

Si la entrevista de Ana María Aldón era la más esperada de las últimas semanas, la respuesta de José Ortega Cano no iba a ser menos. De entre las declaraciones de la empresaria llamó la atención la que hacía referencia a las rutinas familiares. Algo que comentó en su momento la denominada'vecina traidora', que aseguró que era el diestro quien se encargaba de sacar la basura. Un hábito que ya tenía cuando estaba casado con Rocío Jurado.Tras la tensión de las primeras semanas de verano cuando la diseñadora gaditana dejó caer que su matrimonio no atravesaba su mejor momento, el torero ha cambiado radicalmente su forma de actuar y ha decidido, como él mismo ha admitido, tomárselo "a cachondeo". Ortega Cano no ha tenido otra ocurrencia que salir de su domicilio y sacar una enorme bolsa de basura al contenedor que tiene en la puerta de su casa.Un 'zasca' en toda regla a su todavía mujer, que en su debut comocolaboradora en 'Ya es verano' no tuvo reparo en afirmar que su marido no había sacado nunca la basura porque la encargada de hacerlo era la persona que trabaja en su casa, e incluso ella misma "porque también hago las tareas del hogar".José Ortega Cano ha aprovechado esta aparición para indicar que, tras la entrevista de Ana María Aldón en su vuelta a televisión, las cosas entre ellos están "fenomenal". Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. Y la colaboradora de televisión no ha vuelto a su domicilio, a pesar de haber estado en Madrid cumpliendo con sus nuevas obligaciones laborales. Ni ha dormido en su casa, ni ha visto a su marido.