Zayn Malik sale de su retiro mediático

MADRID, 27 (CHANCE)

Zayn Malik pasó de la sobreexposición mediática a hacer las cosas a su modo, reconociendo abiertamente la ansiedad que le provocaba la etapa anterior, y haciendo lo posible por permanecer casi invisible, lo que convierte esta aparición en GQ España en un hecho extraordinario.

De padre paquistaní y madre británica, insiste en llevar una vida alejada de los flashes, a pesar de mantener una relación con una de las modelos más mediáticas y cotizadas de la industria, Gigi Hadid, con la que hace apenas unos meses tuvo una hija, Khai, a quienes protege como parte de su pequeño mundo.

Saltó a la fama en The X Factor, y del programa surgió el grupo One Direction, una de las boy band más famosas de la historia, formada por Zayn junto a Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan y Harry Styles. Tras múltiples éxitos, Zayn empezó su carrera en solitario en 2015 y acaba de lanzar su último disco, Nobody is Listening, una mezcla de R&B de los 80 y Jazz noir.

En la revista habla de muchos temas, pero sobre todo se abre a corazón abierto para confesar aspectos de su vida íntima, por ejemplo, cómo pasó su la cuarentena: "Creo que la cuarentena me ha afectado de la misma manera que a todos los demás. No soy una persona de pasar demasiado tiempo fuera de casa o al aire libre y me gusta tener mi propio espacio, así que ésa es la única ventaja, aparte de que ahora también me está volviendo loco".

Sobre el título de su disco, "Nobody is Listening", asegura que hay personas que no son capaces de escuchar: "Con todo lo que está sucediendo, y en un mundo de opiniones innecesariamente sobreexpuestas, con personas gritándose unas a otras para ver quién hace más ruido, siento que no se escucha a nadie. A la gente le encanta hablar, pero a nadie le gusta escuchar".

Sobre su control creativo y carrera en solitario, asegura que: "Realmente no es fácil tener alguna forma de libertad o control creativo. La verdad es que tengo que ir continuamente contra corriente cuando la gente me dice que haga las cosas de cierta manera, pero mi terquedad y mi voluntad de querer hacer las cosas de manera diferente me ayudan a superarlo".

La entrevista al completo se puede leer en la revista GQ Abril, que ya está a la venta en todos los quioscos.