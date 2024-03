Zayra Gutiérrez, evacuada de 'Supervivientes' por los médicos. Preocupa su continuidad

MADRID, 12 (CHANCE)

La continuidad de Zayra Gutiérrez en 'Supervivientes' pende de un hilo. El domingo la hija de Guti y Arantxa de Benito se hacía daño en la espalda durante la prueba de recompensa y este lunes, al comenzar 'Tierra de nadie', ha tenido que abandonar en directo el programa para ser atendida por los servicios médicos del reality.

"Ayer me dio ciática y no me puedo ni mover. Me ha mirado el doctor y quiero decir a mi familia que estoy más o menos bien, pero estoy muy jodida de la espalda" ha explicado Zayra con gestos de dolor y cojeando visiblemente antes de dejar la playa y a sus compañeros para ser atendida por el equipo médico.

Tras someterse a una exploración durante la gala, la organización ha decidido que la influencer fuese evacuada de la isla y, como ha revelado Carlos Sobera, estará en observación aislada del resto de sus compañeros -aunque con las mismas condiciones de alimentación que ellos- hasta este jueves, cuando descubriremos si la influencer puede seguir en los Cayos Cochinos o si por el contrario la aventura ha terminado demasiado pronto para ella por sus problemas de salud.

"No sé lo que tengo pero no puedo hacer nada" ha reconocido preocupada Zayra durante una conexión en directo tumbada en una cama tras haber recibido una fuerte medicación para calmar sus dolores. "Tengo mucho, mucho dolor" se ha lamentado muy afectada, consciente de que su ciática podría abandonarla a regresar a España antes de lo esperado.