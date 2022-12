Zayra Gutiérrez y Miki Mejías, sus imágenes más tiernas y románticas a la espera de su primer bebé

MADRID, 5 (CHANCE)

El pasado mes de noviembre, Zayra Gutiérrez anunciaba que estaba embarazada a los 22 años de edad. La hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez espera su primer hijo junto a su pareja, Miki Mejías - con el que lleva un año y 8 meses de relación repletos de altibajos - y será el próximo mes de mayo cuando se conviertan en padres primerizos. Un embarazo que se ha visto empañado por multitud de rumores que no han cesado desde que se conoció la noticia.

Se dice que la pareja habría roto el pasado mes de septiembre, antes de saber que estaban esperando su primer hijo, momento en el que retomaron una relación que muchos definen como tormentosa y llena de discusiones. Unas acusaciones que parecen no tener nada que ver con la realidad, ya que la hija de Guti ha protagonizado una bella estampa al salir de un restaurante junto a su chico, quien se vuelca en atenciones y mimos con ella.

La joven, que ya presume de incipiente barriguita premamá, se ha dejado ver acompañada de su novio. Zayra se ha mostrado muy cariñosa, acariciándose su tripita en todo momento, mientras que Mejías se preocupa de que su novia no pase nada de frío, abrazándola fuertemente. Pese a lo perfecto del instante, Miki se olvida de poner cuidado a la hora de no fumar cerca de su novia embarazada o, por lo menos, de no echar el humo en la dirección donde se encuentra ella.

Una bonita estampa familiar que demuestra que la relación entre ambos es idílica, y que juntos esperan ansiosos la llegada del bebé. Como bien dicen, ¡una imagen vale más que mil palabras!