Zel abrirá este verano en la Costa Brava su segundo hotel en España

Con 214 habitaciones estará situado en la Costa Brava en una finca de 35 hectáreas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Zel, la marca de hoteles creada por Meliá Hotels International y Rafa Nadal, ha comenzado el año con nuevos proyectos de expansión. Este verano verá la luz el segundo proyecto de la marca hotelera en España que se ubicará en el corazón de la Costa Brava.

El Zel Costa Brava, que contará con más de 200 habitaciones, será la próxima apertura prevista de la marca a la que le seguirán el próximo año 2025 otros destinos ya anunciados por la compañía como Madrid, Sayulita (México) y Punta Cana (República Dominicana).

Tal y como ya avanzó en Fitur el presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, la marca se encuentra en un potente proceso de expansión que inició en 2023 con su primer hotel en Mallorca.

El inconfundible estilo mediterráneo, que es una de las señas de identidad de la nueva marca de Meliá Hotels, desembarcará este verano en la costa catalana con el nuevo Zel Costa Brava.

"Junto a los valores de este activo, el hecho de participar con Rafa Nadal y con unos socios de total garantía como Azora en un nuevo proyecto de expansión nos llena de orgullo, y nos reafirma en que el futuro Zel Costa Brava se convertirá en un hotel-destino imprescindible para el turismo de calidad en esta zona", asegura Gabriel Escarrer.

El hotel es propiedad de la gestora inmobiliaria Azora y se trata del antiguo Pola Giverola Resort, rodeado de 35 hectáreas de naturaleza y con una excelente ubicación, entre Cala Pola y Cala Giverola, a pocos minutos de Tossa de Mar, uno de los pueblos más emblemáticos de la Costa Brava.

El hotel, que contará con 214 habitaciones, está siendo reformado para adecuarse a los atributos de la marca y a la arquitectura inspirada en el 'outdoor living'. Al igual que el Zel Palmanova, este 4 estrellas también contará un restaurante de la marca Beso. Asimismo, el establecimiento apostará por una oferta gastronómica diferencial y contará con renovadas instalaciones de ocio, deporte y wellness.

"Somos conscientes de la exigencia que representa esta marca, y por ello valoramos avanzar en la expansión de la mano de Meliá. Zel Costa Brava en un destino como Tossa de Mar ofrece todo lo que el cliente de Zel espera en cuanto a naturaleza y entorno, experiencias auténticas, y servicio impecable", afirmó Rafa Nadal.

IMPARABLE EXPANSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

Esta nueva apertura en España se suma al anuncio realizado por la cadena presidida por Gabriel Escarrer que a comienzos de año adelantó que abriría su primer establecimiento Zel en un destino urbano. Concretamente en plena gran Vía madrileña iniciando así el desembarco en las principales capitales turísticas del mundo, especialmente donde el tenista Rafa Nadal ha tenido un gran éxito.

La nueva marca de hoteles vacacionales y de ocio urbano "con esencia mediterránea" que comenzó a operar en verano de 2023 nació con el objetivo de alcanzar más de 20 establecimientos en los próximos cinco años en los principales destinos del mundo de Europa, Oriente Medio, Asia y América.

El primero de los hoteles surgidos de esta alianza entre Nadal y Escarrer en abrir sus puertas fue el Zel Mallorca, en plena playa de Palmanova inaugurado en junio de 2023 con un total de 165 habitaciones (21 de ellas suites o junior suites).

La joint venture entre Meliá y Rafael Nadal al 50% tiene como meta ir creciendo con nuevos proyectos y sumando a socios estratégicos en el camino. La mayoría de los hoteles de la marca serán hoteles existentes que serán transformados (un 80%) y el 20% restante serán establecimientos de nueva construcción.

Según anunciaron en su presentación, un 80% del portfolio de esta nueva marca tiene previsto concentrarse en un turismo vacacional y el 20% restante se asentará en ciudades con un fuerte componente turístico Madrid, París, Londres o Nueva York.

La 'joint venture' de origen mallorquín aspira a un crecimiento internacional muy potente que capitalice su carácter mediterráneo como principal seña de identidad.

El primer hotel que abra la enseña a nivel internacional será en 2025 en México. El Zel Sayulita es un nuevo establecimiento situado en el estado de Nayarit, que marcará un hito importante en la estrategia de crecimiento de la marca a nivel mundial.

El establecimiento de nueva construcción contará con 125 habitaciones y villas, así como tres restaurantes, piscina, gimnasio, spa, rooftop bar y un beach club a orillas del mar.

Paralelamente al Zel Sayulita, Meliá también ha anunciado la incorporación de un nuevo hotel ME by Meliá en la misma localidad mexicana, que se convertirá en el tercero de esta marca de lujo lifestyle en México, tras el ME Cabo y el futuro ME Guadalajara.

Zel también desembarcará el próximo año en República Dominicana, donde abrirá un establecimiento en Punta Cana. El proyecto, fruto de la colaboración público-privada en el país, incluirá la academia de tenis 'Rafa Nadal Tenis Academy'.

La primera hotelera española por número de habitaciones presentará resultados el próximo jueves y todas las previsiones apuntan a que alcanzará máximos históricos tanto de facturación como en beneficios.

Entre enero y septiembre de 2023 la hotelera facturó un total de 1.478 millones de euros, la cifra más elevada de su historia, y obtuvo un beneficio neto de 108 millones, superando los niveles prepandemia.