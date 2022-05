Zidane se convierte en abuelo con 49 años

MADRID, 20 (CHANCE)

Zidane es uno de los rostros conocidos que más discreto es con su vida privada... pero lo cierto es que los acontecimientos positivos siempre acaban saliendo a la luz, como el que ha tenido lugar en el día de hoy: el exfutbolista se ha convertido en abuelo de su primer nieto con 49 años.

El hijo mayor del exfutbolista, Enzo Zidane, anunciaba hace unos meses que iba a ser padre con la venezolana, Karen Gonçalves, y ya ha llegado ese momento tan especial porque ambos han compartido a través de sus redes sociales una imagen con la pequeña Sia: "Bienvenue notre Sia, notre princesse".

Fue en 2020 cuando se produjo la pedida de mano y aunque el plan de los dos tortolitos era haberse casado el año pasado, la pandemia originada por la Covid-19 trastocó todos sus planes y lo cierto es que todavía no se han dado el 'Sí, quiero' tan esperado por toda la familia.

Ahora, Enzo y Karen están viviendo un momento pletórico, que no han dudado en plasmarlo en redes sociales para compartirlo con todos esos seguidores que no han dejado de estar pendientes de ellos. Por el momento, el exfutbolista no ha hecho ningún comentario en su perfil de Instagram, pero tiene que estar igual de feliz que su hijo y su pareja.