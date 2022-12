Francia 3-1 Polonia: Mbappé con dos goles sitúa a la 'bleus' en cuartos

Francia se deshizo de Polonia con tres zarpazos, uno justo antes del descanso que resultó clave para cambiar el guión por el que estaba caminando el partido y que no esperaba nadie, y dos latigazos de Mbappé, que ya suma cinco dianas en el Mundial y que parece imparable. Francia no juega bien y ni falta que le hace teniendo a Kylian. Tampoco lo hizo en 2018 y ganó.

Giroud celebra su gol Francia 1-0 Polonia

Lewandowski maquilló al final el resultado con un gol de penalti tras fallar el primer lanzamiento. Esbozó una sonrisa y bromeó incluso al final del partido con Mbappé. No hace falta recrearse en la imagen para saber que el relevo es evidente.

De Polonia se pensaba que venía al matadero y se fue perdiendo al descanso cuando no lo merecía. En el minuto 38 dispuso de una ocasión clarísima y Zielinski se va a preguntar un buen tiempo cómo es que no metió ese gol cuando tenía todo para fusilar a Lloris y le tiró al cuerpo. Volvió a pegarla de rechace ya más forzado y nada. Y un tercer remate de Kaminski lo sacó Varane bajo palos. En ese primer tiempo el equipo de Lewandowski hizo más que en todo el resto del Mundial.

Mbappé celebrando su primer gol. Francia 2-0 Polonia

En una carrera en la primera parte, el videomarcador marcó los 35km/h. Fue tras un duelo de velocistas por esa banda izquierda con Cash. El lateral derecho de Polonia, por cierto, le aguantó bien, hasta que no se sabe muy bien quien hizo la mayor punta de velocidad.

Mbappé no estuvo muy inspirado, o eso parecía, hasta que marcó de un latigazo. Con el cambio de Giroud, el delantero del PSG pasó a ser el nueve y abandonó ese costado izquierdo que tanto le gusta para poner la moto en marcha. Ya lo dijo Milik, habría que tener una moto para pararle.

Polonia dejó al final una mejor imagen antes de despedirse del Mundial tras una primera fase bastante pobre a la altura del campeonato de Lewandowski, El delantero del Barça anotó un gol ante Arabia Saudí y un segundo de penalti esta tarde y ya con todo el pescado vendido, lo que viene a demostrar lo importante que es para un 9 muy clásico que vive del gol estar bien rodeado y con un equipo que genere juego.

En la primera parte ante Francia tampoco estuvo en las mejores ocasiones de su equipo y se fue demasiado a la izquierda buscando entrar en juego.

Lewandowski marro el primer tiro de penalti y luego en el segundo intento engaño al portero francés y el balón entra por la izquierda dle cancerbero francés. Francia 3-1 Polonia

Deschamps va a tener que darle quizá una vuelta al sistema de juego. El resultado y el pase a cuartos no debe maquillar algunas carencias de este equipo que se vieron en el primer tiempo ante Polonia. El equipo de Lewandowski fue mejor y Les Bleus no estuvieron cómodos. Fue ya con el gol de Giroud junto antes del descanso lo que cambió el panorama. El rival ya se abrió en la segunda mitad y con espacios no hay quien resista un intercambio de golpes con este equipo que lidera Mbappé.