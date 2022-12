Japón 2-1 España: Resultado penosamente maravilloso. España en octavos se enfrentará a Marruecos

Hajime Moriyasu es un exfutbolista y actual entrenador japonés que jugaba de centrocampista. Actualmente dirige a la selección de fútbol de su país.

Video resumen del partido

Mundial Qatar 2022. Grupo E (J3): Resumen y goles del Japón 2-1 España

Un naufragio con premio

Ganar antes de tiempo es peligroso. España estuvo eliminada unos minutos en una noche de blandura y falta de respuestas.Tras la exhibición ante Costa Rica parecía que el título mundial era español. En un partido desastroso, sin noticias de la chispa y alegría del estreno, España enseñó un catálogo de problemas. Se perdió en el césped y en el banco. El naufragio supone entrar en octavos por la parte menos ruda, sin Argentina y Brasil a la vista. No fue un 'biscotto', fue una calamidad, pero remediable. Espera Marruecos.

Un caos de segunda parte abocó a la selección española a un desastre con un premio de consolación. La selección encajó dos goles en cinco minutos y entró en modo pánico en el banquillo y en el césped mientras deambulaba entre la clasificación y la eliminación. Una tarde para la historia del suspense. Se necesita reactivar la ilusión.

La ventaja de Morata se evaporó en un suspiro. Primero Doan aprovechó otro error en la salida de atrás del balón. A continuación, con el rostro desencajado en Qatar y en millones de salones, un balón que parecía fuera llegó a Tanaka en la línea de meta. El esperpento se veía venir.

No había reacción. Sin ritmo, juego ni organización, España animó a Japón, lanzada como le sucediera ante Alemania. La selección necesitaba un tiempo muerto que no existía. El equipo iba cuesta abajo. No se creaban ocasiones y el naufragio alcanzaba a todas las líneas. Se buscaba algo que naciera del instinto con Asensio, Ansu y Ferran en la hierba.

España había ganado el partido desde el sorteo. Un pecado en el tiempo de la motivación. El partido llegaba con la pegatina de fácil en la solapa. Era un engorro en la autopista hacia los octavos, otro listoncito sin importancia antes de verse con Brasil. La imaginación al poder se pintaba en el mayo del 68. En el otoño del 2022 hay prisa por tachar fechas en el almanaque. Pasó lo que pasó.

Siempre es divertido esperar a Luis Enrique. Se daba por segura la nevera para las piernas de Busquets y Gavi, uno por tarjetas y otro por golpes. Sin embargo, fueron de los pocos que repitieron en el once. Entraron como titulares Azpilicueta, Pau Torres, Balde, Nico Williams y Morata, aliado con las redes de Qatar.

Al fútbol japonés se le asociaba por defecto con el cómic, Oliver, Benji, jugadas a cámara lenta que duraban dos días mientras se hablaba con los amigos y cierto regusto por la anarquía. A sus defensas se les achaca endeblez en el juego por alto. Para dar la razón la zaga se disecó en un centro de Azpilicueta a Morata que este cabeceó en el área pequeña sin una miga de molestia alrededor.

Cabía esperar el efecto del gol: la apertura de una fiesta o un sedante. Sucedió lo segundo. El partido entró en una zona de nada. España amasaba la bola y de paso desesperaba a Japón, aburrido cuando no la toca. Para paliar el enfado los orientales entraron en un concurso de rasca y gana sobre las articulaciones españolas.

En ese envoltorio la atención se centraba en lo anecdótico. Unai Simón volvió a jugar sobre el trapecio a la hora de sacar el balón aunque la situación se dirima a unos centímetros de la línea de gol. Da la impresión de que un pelotazo del portero acarrea multa. Los soldados de Luis Enrique siguen la hoja de ruta marcada.

Hasta se vio un fallo impropio de Busquets en la terraza del área. No había noticias de la chispa mostrada ante Costa Rica. Japón parecía repetir la táctica del día de Alemania con una primera parte pésima y una segunda de colocar estampitas por toda la hierba. España se desconectó del área. El balón no lo perdía, pero no había mordiscos.

Los japonés, patriarcas de la disciplina, sí cumplieron su pizarrón. Lo que era un equipo adormilado en la primera media hora se convirtió en una guerrilla. España no sabía ni cómo era la camiseta de Gonda. Entró Jordi Alba para buscar uno de sus envíos. Alemania metia a España. España eliminaba a Alemania. Empieza un nuevo Mundial.