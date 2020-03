El 75% de los médicos de urgencias del Hospital de La Paz de Madrid ha sido infectado por coronavirus

Las Urgencias de la gran mayoría de hospitales de Madrid están desbordadas, aunque no se conoce hasta qué punto porque los datos que da cada día el Ministerio de Sanidad no se desgranan por centros. Según ha podido saber Confidencial Digital solo en el Hospital de La Paz el 75% de los médicos de las urgencias ha sido infectado por coronavirus.

“Han ido cayendo uno a uno”, explican fuentes de las urgencias del hospital. De las 40 personas que inicialmente conformaban el servicio de médicos de urgencias del centro, 30 ya han dado positivo, aunque “afortunadamente”, indican estas fuentes, no han sido todos a la vez.

La plantilla de urgencia se ha visto “totalmente incapaz” de cumplir los turnos y la planificación prevista, así que profesionales de otras especialidades como médica o quirúrgica han tenido que cubrir estos puestos.

Además, fuentes de las Urgencias de La Paz confirman a ECD que hay, al menos, un jefe de servicio ingresado en la UCI. Por su parte, la dirección del Hospital, preguntado por este diario, ha respondido que “no facilitan datos de personal sanitario contagiado”.

No es el único hospital en este estado

El caso de los sanitarios contagiados es especialmente preocupante en España. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, hay 12.298 sanitarios infectados por COVID-19.

El problema es que estos datos no se pormenorizan y no se sabe cuántos casos hay en cada Comunidad Autónoma y, mucho menos, en cada hospital.

Leyendo estas estadísticas, el 14,4% de los afectados pertenece a personal sanitario, lo que supone que España es uno de los países donde más profesionales hay afectados, por encima de Italia.

La doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha sido quien explicara en rueda de prensa la situación debido al positivo en coronavirus del responsable sanitario Fernando Simón, ha señalado que entre “el 85-90% de estos contagiados se está recuperando en casa”.

Los profesionales reclaman más test y medidas de aislamiento

Las declaraciones de Fernando Simón de este sábado en las que afirmaba que a los sanitarios que estaban en contacto con otros profesionales positivos en coronavitus se les aislaba provocó el enfado de muchos médicos, enfermeros y sindicatos.

“Es completamente falso”, explica un médicos de urgencia de La Paz, “no se hace un seguimiento de todos los contactos”. Fuentes de la Fundación Jiménez Díaz también aseguran que tienen que estar continuamente actualizando bases de datos del personal para ver quién puede trabajar y quién no en función de los contagios, pero que, en ningún caso, se les aísla por haber tenido un positivo cerca.

“Hay muchos médicos con clínicas leves que podrían ser coronavirus o no, pero no se nos hacen pruebas a no ser que tengas síntomas muy evidentes”, explica una residente del Hospital de Getafe. “El equipo de protección individual se usa para ver a pacientes, no cuando estamos entre nosotros. Si yo vengo de mi casa con síntomas y al hablar con algún compañero se me cae una gota en la hoja que tengo y la coge otro, puede producir un contagio”, explica.

IFEMA también se planta

También este fin de semana el personal sanitario de IFEMA ha denunciado “el desastre” del hospital de campaña. Hablan de falta de equipos de protección individual y de condiciones de enfermeros y médicos “penosas”.

"Los profesionales relatan que faltan equipos de protección, carecen de zonas amplias de vestuarios, separación de zonas limpias y sucias o taquillas para poderse con la distancia de seguridad. Desde la Comunidad de Madrid se ha dado orden de retirar la línea de descontaminación del SAMUR donde se vestían y desvestían sus profesionales, con servicios encargados de descontaminar la ropa. Nadie nos ha dado explicaciones por esta decisión", explican desde el sindicato CSIF.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha especificado que ha sido un fallo de organización puntual.