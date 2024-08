El Bernabéu apuesta por puertas de acero a pesar de ser 15% más caras

SkyBar del estadio Santiago Bernabéu. Foto cedida por Jansen Iberia.

La empresa de Florentino Pérez decidió contratar a la empresa Jansen Iberia para las puertas del apoteósico Estadio Santiago Bernabéu. La empresa especializada en carpintería de acero instaló todas las puertas del perímetro del recinto deportivo, es decir, las casi 250 puertas de acceso, el SkyBar, elementos de la tienda del Real Madrid en la calle Padre Damián y varias puertas interiores, según a podido saber Confidencial Digital a través de Jorge García, director general de Jansen Iberia.

En el caso de las puertas de acceso, según el directivo de Jansen Iberia, fueron hechas con el sistema ECONOMY 60 este es una opción que, como dice su nombre, son más económicas principalmente porque cuenta con un método de carpintería de acero llamado rotura del puente térmico que consiste en que cuando se calienta un lado del metal, en este caso de la puerta, este no pase al otro lado, esto es posible porque “los perfiles -de las puertas- tienen un material plástico aislante en el centro que lo que hace es que divide la parte interior de la puerta de la exterior y hace que ese calor no pase al otro lado”, explica el directivo. El número “60” en ECONOMY 60 corresponde a que es resistente al fuego por sesenta minutos.

Por otro lado, estas puerta de acceso tiene un sistema contra incendios. El acero es un material resistente al fuego y Jansen Iberia tiene la opción de puertas de este estilo que duran hasta 120 minutos. Sin embargo, en el estadio madrileño se desarrolló un sistema complejo que funciona en conexión con la alarma de incendios, de esta manera “en el caso de que haya un evento y ocurra algo pues automáticamente todo eso esté conectado a esos sistemas y las puertas se abran para evacuar a la gente”.

Hay otras puertas del recinto, como es el caso de la zona UCO de control operacional que calificaron como el “cerebro” del estadio, que cuenta con puertas que impiden la propagación del fuego y la temperatura exterior por 60 minutos.

El SkyBar, un restaurante en la parte superior del estadio inclinado hacia el campo con dos plantas y siete metros de altura, está equipado con un sistema de rotura térmico que permite que esté aislado térmicamente del exterior.

La tienda del Real Madrid instaló un sistema especial de vidrio que “simula una pared de cristal” que permite “tanto la circulación de luz entre el exterior y el interior como una gran limpieza visual que convierte estos accesos en un gran escaparate del interior de la boutique”. Este sistema también está presente en el acceso al Palco de Honor y las taquillas del estadio cuentan con otro sistema de puertas plegables que “permite escamotearlas e integrarlas en el conjunto estético de lamas de acero del estadio cuando no están operativas”.

Entrada al Palco de Honor del Santiago Bernabéu con puertas de Jansen Iberia. Foto cedida por Jansen Iberia.

Una razón del Bernabéu de apostar por el acero fue la estética del recinto, ya que, las famosas lamas de la fachada están hechas de acero inoxidable. Otra de las razones es que a pesar de que este metal es un 15% o 20% más caro que otros como el aluminio, la ventaja de este es que “en 20 años esas puertas van a necesitar un mantenimiento mínimo y las de otros materiales en 10 ya las tienes que cambiar”. Jorge García afirmó que la durabilidad, estética y bajo mantenimiento es de las razones principales para la apuesta de la empresa de Florentino Pérez en Jansen Iberia, pero también “si un club busca la excelencia en lo deportivo también ha buscado la excelencia en los materiales de su estadio”.

Ventajas del acero

El acero frente a otros materiales de construcción como el aluminio o el plástico presenta numerosas ventajas.

La durabilidad de los productos supone una de las principales. El director de Jansen Iberia comentaba que tienen certificados de laboratorios del Life Cycle Assesment (LCA) que dan a sus productos una vida útil en torno a los 100 años.

La esbeltez y la finura de los perfiles, que es posible por las propiedades del material, permite tener puertas con menos proporción de perfil respecto al vidrio, es decir “tienes más vidrio y entra más luz por lo que son cerramientos que permiten mejor la entrada de luz”, explicaba García.

Sus características permiten que se utilice en edificios con grandes proporciones y con mucho nivel de uso, ya que tiene un alto nivel de resistencia.

Proporciona un alto nivel de seguridad tanto en incendios, balística y robo, “tenemos certificados de laboratorio que muestran que nuestro material es resistente a diferentes grados de balística, resistentes al fuego y al robo”, expresa el directivo. Sin embargo, se miden con grados, en caso de robo se miden del uno al siete y en caso de incendio 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y hasta 120 minutos.

Permite el aislamiento térmico y acústico ya que los valores prestacionales de sus ventanas y puertas son muy altos. Respecto al tema de insonorización del estadio y si estas puertas servían para esa labor contestó “ la particularidad del Bernabéu es las lamas que tiene que son permeables, es decir, incluso las puertas tampoco son acústicas porque el material que se ha utilizado para ellas no es vidrio sino que son unas lamas verticales por las cuales pasa el aire y con ello el sonido, ahí no es un cerramiento estanco, es diferente al habitual porque normalmente no tienes una puerta por la que pase el aire”.

La sostenibilidad también es un factor en donde este metal se adelanta a sus competidores. Es “sostenible de principio a fin”, ya que, como explicaba Jorge García, en su origen utiliza mucha menos agua y energía que otros materiales como el aluminio y el plástico, a esto le sumamos que es 100% reciclable.

Por último, otra de sus ventajas es que para la rehabilitación o restauración de edificios históricos es un metal perfecto, ya que antes la carpintería que se utilizaba era de acero. De esta forma, para los edificios que están protegidos patrimonialmente este metal es el indicado para el proyecto ya que respeta la finura del perfil y no daña la estética del edificio.

Puerta de acceso al estadio Santiago Bernabéu. Foto cedida por Jansen Iberia.

¿Quién es Jansen Iberia?

Jansen Iberia es la división española de la multinacional suiza Jansen AG y opera a través de la firma española Metalco. Operan principalmente en España y Portugal, aunque los trabajos que realizan suelen ser un 70% o 75% en la Península Ibérica, el 25% restante son trabajos sobre todo en Francia e Inglaterra que son las áreas más recurrentes a nivel de exportación. También han hecho cosas en Estados Unidos, Sudamérica y África, “pero son mucho más puntuales”, aclara García.

El cometido de su empresa son las carpinterías de acero y acero inoxidable, por lo que todas las puertas, ventanas y fachadas que hacen son de este material. Su modelo de negocio se basa en que venden y prescriben el producto, que hablan con arquitectos e ingenieros, a sus clientes que reciben el nombre de “metalistas”, “cerrajeros” o “industriales”, estos son personas interesadas en la construcción de puertas, fachadas y “cerramientos en general”.

La fábrica central del material se encuentra en Suiza, que ya se encuentra en su 101 aniversario, y han participado en la construcción de numerosos edificios y en la rehabilitación de otros monumentos históricos. Explicaban a Confidencial Digital que “Ha conseguido que sus elegantes y minimalistas sistemas de acero con rotura de puente térmico se empleen en viviendas particulares de todo tipo, en icónicos edificios clásicos o de estética tradicional y en las más celebradas construcciones de diseño moderno y radical del mundo, como el reformado Santiago Bernabéu de la capital de España”.

Igual que presumen de excelencia de sus productos también lo hacen con el diseño de sus productos calificando “la belleza y la funcionalidad” como el elemento central de los mismos.

Monumentos emblemáticos con Jansen Iberia

Su marca ha estado presente en la rehabilitación y reforma de edificios emblemáticos en España y en el extranjero. Algunos ejemplos en España son: El Museo del Prado, la Sagrada Familia, el Edificio Capitol en Gran vía (con el cartel de Schweppes), las estaciones de Atocha y Sants, la Galería de Colecciones Reales, el Museo Thyssen y el Centro Canalejas.

En el extranjero la huella Jansen Iberia está presente en edificios como la Torre Eiffel, la Estación Central de Rotterdam, la Casa de la Música Húngara de Budapest, el Kongresshalle de Leipzig, el Museo del Louvre (tanto en París como en Abu Dabi) y los túneles de absorción de sonido de Varsovia (Polonia).

Torre Eiffel de París.

El Bernabéu no es el primer recinto deportivo de Jansen Iberia

Han colaborado en varios polideportivos, y en 2008 la sucursal principal Jansen AG participó en el Estadio Olímpico de Pekín (el Nido de Pekín).

Por otro lado, Jansen Iberia ha participado en la Fernando Buesa Arena en Vitoria, que a pesar de ser un recinto multiusos tanto deportivamente como de ocio, principalmente es un pabellón de baloncesto.

Ahora con la remodelación de varios estadios con la llegada del Mundial del 2030, Jansen ha estado presente en algunos proyectos en los estadios de Zaragoza, Getafe y Elche, junto a la empresa de arquitectura IDOM.