Cancelados por el coranavirus los exámenes para 30.000 opositores

El brote del coronavirus ha obligado a las autoridades a tomar medidas en al menos tres pruebas selectivas, lo que afecta a casi 30.000 aspirantes en toda España.

Diego, estudiante a la Prueba de Abogacía, destaca que "a día de hoy no sabemos muy bien si seguir preparando el examen o esperar a que nos marquen nueva fecha". Y la situación afecta a su entrada en el mundo laboral ya que, según añade Inés, que estudia también para Abogacía, "va a ser un tiempo en el que no puedes organizarte ya que estás pendiente del examen. Al no poder colegiarte sin haber pasado esta prueba te limita a la hora de empezar a trabajar".

El periodo de preparación de una oposición suele dilatarse en el tiempo y somete al estudiante a una incertidumbre y un esfuerzo elevados. Según datos de OpositaTest, más del 70% de los opositores se prepara durante más de un año para una prueba que, de ser superada, mejoraría su estabilidad laboral y personal.

Los días previos a una prueba que podría ser cancelada tienen un peso importante en la moral del estudiante: cuanto más se retrasa el anuncio del aplazamiento de una oposición, más decae el ánimo del opositor. Por eso, la cancelación de una oposición perjudica el rendimiento de un/a aspirante, quien ya sabía cuándo y dónde iba a tener que dar su máximo, para volver a esa falta de información sobre una fecha tan importante para su futuro.

Un retraso de estas características afecta a su capacidad de retención, a su motivación y, por tanto, aminora sus posibilidades de sacar plaza.

Jonathan García, CEO de OpositaTest, ha señalado también que «los opositores de nuestra plataforma de preparación de test están inquietos por la situación, ya que no sólo llevan mucho tiempo preparando las pruebas y estaban mentalizados para realizarlas ya, sino que además tendrán que reorganizar sus vidas a la espera de una nueva fecha.

De todas formas "desde OpositaTest seguiremos con nuestra filosofía de acompañarlos en todo momento tratando de evitar una posible bajada del rendimiento".

La teleoposición, el futuro de las oposiciones

Dar la opción a realizar las oposiciones a distancia no solo evitaría las posibles cancelaciones por enfermedades, sino que también acabaría con uno de los impedimentos más importantes a los que se enfrentan los opositores: el desplazamiento. Para ello, las tecnologías de televigilancia en el examen y para evitar la suplantación de identidad tienen que mejorar y ser adoptadas oficialmente por las instituciones.

La teleoposición tendría otros beneficios. La digitalización del proceso permitiría saber en tiempo real las puntuaciones de los aspirantes, de modo que se acabaría con la inquietud de los días posteriores a la prueba, ya que los resultados se conocerían inmediatamente después de la misma.

En la etapa de la preparación de las oposiciones, esta digitalización, monitorización y seguimiento ya está dando sus frutos: "concretamente en OpositaTest aplicamos técnicas de machine learning adaptadas a los opositores que nos permiten mejorar la eficacia de su estudio y reducir los tiempos de preparación significativamente".

Un estudio comprobó que "los opositores que introducen OpositaTest en su preparación mejoran la retención de los conocimientos en más del 78% y que su uso continuado reduce de media, en función de la oposición, un 35% los tiempos de preparación" ha explicado Jonathan García, CEO de OpositaTest.