El CGPJ deja sola a la juez que ha enviado el caso de la eutanasia al juzgado de violencia de género

La decisión se conoció el miércoles. La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, Raquel González, se inhibió del caso que investiga la muerte de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, a manos de su marido, Ángel Hernández.

La juez ha derivado el caso a los juzgados de violencia de género de Madrid amparándose en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fijó doctrina y estableció que toda agresión de un hombre a una mujer es violencia de género, haya o no intención machista. Fue dictada en diciembre de 2018.

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, la decisión de la juez no ha sentado bien en el órgano de los jueces, el CGPJ.

Fuentes cercanas al Consejo aseguran a ECD que el auto de inhibición interpreta de manera errónea la sentencia del Supremo sobre violencia de género, ya que “se ha hecho una lectura fría, sin tener en cuenta las circunstancias”.

Este confidencial se ha puesto en contacto con las fuentes oficiales del CGPJ, que señalan lo siguiente: “el Consejo es un órgano administrativo, no jurisdiccional. Por tanto, nunca se somete a su examen una decisión judicial. En definitiva, los vocales no intervienen para nada en este asunto, porque no entra dentro de sus competencias”.

La fiscal de Violencia contra la Mujer

La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín Nájera, ha anunciado este jueves que recurrirá la decisión de la juez González, al entender que las circunstancias del caso “excluyen” la violencia machista.

“Este es un tema bastante alejado de la violencia de género y no debería confundirse”, ha asegurado Martín Nájera.

Sobre el fallo del Supremo, considera que “en aquella sentencia se fijaba que no había que acreditar dolo específico, pero que se puede excluir si hay causas para ello. La violencia de género no es automática”.

La muerte de Carrasco

Ángel Hernández, marido de María José Carrasco, fue detenido el jueves pasado, un día después de que ayudara a morir a su mujer dándole de beber pentobarbital sódico.

El juez de guardia le dejó en libertad sin medidas cautelares el viernes, ya que el fiscal no las solicitó.

Carrasco padecía esclerosis múltiple desde 1989. En 1996 se jubiló y en 2006 le fue concedida la invalidez permanente, con un 82% de discapacidad. Dependía por completo de la asistencia de otra persona; en este caso, de su marido.

Había pedido varias veces que le ayudaran a suicidarse y junto con Hernández, reivindicó la aprobación de una ley de eutanasia en España.

El martes 2 de abril, su marido le grabó en vídeo preguntándole si deseaba morir y si deseaba que le ayudara a hacerlo. Ella respondió afirmativamente.

Al día siguiente, le volvió a grabar pidiéndole su consentimiento. Carrasco volvió a decir que sí.

Al poco tiempo, las cámaras de laSexta se presentaron en el domicilio del matrimonio y grabaron los últimos momentos de Carrasco, así como la llamada que hizo su marido al 061. Desde allí, dieron parte judicial. Al día siguiente, fue detenido.