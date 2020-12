Los colegios de médicos que pidieron el cese de Fernando Simón no tienen comunicación con Sanidad

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) solicitó, en su última Asamblea del 13 de noviembre, el cese de Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad por su “incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19”, según fuentes del organismo. Desde el CGCOM aseguran a ECD que “las opiniones al respecto han sido exclusivamente las derivadas de las apariciones públicas del ministro”. Por otro lado, ECD no ha obtenido respuesta al respecto por parte del Ministerio de Sanidad.

El organismo, que representa a los médicos colegiados y agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, no está de acuerdo con las últimas declaraciones de Simón porque “suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad y expresan una ignorancia manifiesta del trabajo, la responsabilidad y la vocación de los profesionales médicos”, según fuentes médicas han confirmado a ECD. “Igualmente solicitamos una rectificación pública de las últimas declaraciones efectuadas”, añaden.

Ningún tipo de comunicación directa

Desde la fecha del acuerdo, no han recibido ninguna respuesta directa. El organismo pone a disposición del Ministerio y la Consejería de Sanidad los contenidos y las recomendaciones que su comité científico hace semanalmente sobre, por ejemplo, las vacunas, la gripe y el coronavirus. El CGCOM, en esa declaración conjunta y unánime, “sin una sola voz discordante”, según fuentes médicas del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, expresan una ignorancia manifiesta por parte de Sanidad de las condiciones de trabajo “a las que nos hemos visto sometidos por falta de recursos sanitarios y de protección”. “Y no ha habido respuesta ni cese, no han atendido a la petición de sus compañeros”, confirman.

La gota que colmó el vaso

A pesar de la falta de atención y respuesta, realizan huelgas mensuales desde los colegios de médicos desde el mes de octubre por la publicación del Real Decreto legislativo del 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. Es decir, que pueden trabajar en los hospitales médicos extracomunitarios, como de Nigeria o de Bolivia, sin una garantía de su especialidad o su capacitación especifica. Además, pueden trabajar médicos españoles sin especialidad (Médico Interno Residente), “para hacer una tarea que requiere unas competencias específicas que no tienen”, según fuentes médicas del CGCOM.

Por otro lado, en noviembre se canceló la huelga por la mala situación de la pandemia y no saben aún si podrán realizarla en diciembre, ya que “nuestro deber es hacia el enfermo y no queremos ponernos en huelga cuando los enfermos nos necesitan”, afirman.