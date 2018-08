La Comunidad de Madrid ignora las denuncias de cursos fraudulentos para socorristas

La Comunidad de Madrid hace oídos sordos a las denuncias por parte de asociaciones y sindicatos sobre cursos fraudulentos para socorristas, donde únicamente hace falta abonar una cuantía de 400 euros para poder ejercer como tal, sin ni siquiera realizar una prueba de natación.

Así lo aseguran fuentes de la Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS) consultadas por este confidencial, que critican la existencia de “cursos online no reglados en los que pagas alrededor de 400 euros y te entregan el título de socorrista. Sin recibir ningún tipo de formación y sin hacer ni siquiera una prueba de natación”.

También denuncian que “no hay un proceso único” en España para obtener el certificado: la normativa varía en función de cada Comunidad Autónoma. Esto provoca una "falta de control total" sobre las enseñanzas no regladas y las certificaciones para poder ejercer como socorrista.

Además, fuentes de AETSAS consultadas por ECD confirman que “no se están homologando los cursos de la formación no reglada correctamente. La Comunidad de Madrid es el organismo encargado de hacerlo pero no lo hace. Se certifican formaciones que ni siquiera cumplen con la normativa vigente en la publicidad de sus páginas web”.

Cabe recordar, que no es la primera vez que se denuncian cursos fraudulentos en socorrismo. En 2017, la Federación Andaluza de Socorrismo y Salvamento fue denunciada por emitir y promocionar títulos sin validez oficial.

Tres vías para obtener el certificado

AETSAS explica a este medio que en España existen tres opciones formativas a través de las cuales se puede obtener el título de socorrista. Son los siguientes:

--Los títulos académicos, es decir, la formación académica expedida por el Ministerio de Educación.

--Los certificados de profesionalidad, que se obtienen realizando cursos que organizan los Servicios Públicos de Empleo Estatal o Autonómico.

--La formación no reglada, que “es la que no constituye un título oficial reconocido por la administración educativa, sino que únicamente tiene valor profesional para el mercado laboral”.