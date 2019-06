Un controlador aéreo, sancionado por hacer huelga el día de la mujer

Un controlador aéreo ha sido sancionado por Enaire por no acudir a cubrir los servicios mínimos durante la huelga del 8 de marzo y anuncia acciones legales contra la gestora del tráfico aéreo por no haberle informado a tiempo de que tenía que acudir a su puesto de trabajo el día del paro feminista.

Según ha podido saber Confidencial Digital, el empleado asegura que el 7 de marzo, día anterior a la huelga, no recibió ninguna notificación que le emplazaba a asistir a la torre de control la jornada siguiente. A sus compañeros, por el contrario, sí se les entregó el documento informativo en mano. Por lo tanto, el trabajador decidió secundar la huelga.

En cambio, sí recibió en su domicilio un burofax con remitente de Aena, la empresa gestora de los aeropuertos. Este documento fue el que generó confusión, ya que el controlador no se encuentra en la plantilla de Aena, sino en la de Enaire.

Por tanto, no acudió a la oficina de Correos a recoger la notificación pertinente hasta pasados tres días de la jornada de huelga. Sólo había recibido un aviso en el buzón, ya que no se encontraba en su domicilio en el momento del reparto. Entendió que, tratándose de un documento que le remitía Aena, no urgía al no tratarse de la empresa para la que trabaja, Enaire.

Sin embargo, el burofax sí le afectaba, al informarle de que debía cubrir los servicios mínimos durante el 8-M. Y, al no presentarse en su puesto de trabajo habiendo sido informado de ello, supone para Enaire supone una falta grave y la apertura de expediente disciplinario, al que ha tenido acceso ECD.

El controlador ha anunciado que iniciará acciones legales contra Enaire cuando se formalice la sanción impuesta.