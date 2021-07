El covid consolida el 'boom' de las autocaravanas para este verano: el doble de reservas que en 2020

La compra y alquiler de autocaravanas ha tenido una subida inesperada en lo que llevamos de 2020. En este verano en el que parece que se comienza a ver el fin de la pandemia generada por el Covid-19, los españoles están empezando a probar nuevas alternativas a la hora de irse de vacaciones, entre las que despunta el turismo de carretera.

Las empresas de este sector han visto crecer las reservas desde 2018, pero el confinamiento les llevó a unos meses parados que fueron críticos. Sin embargo, el año pasado, al volver la posibilidad de desplazamiento las peticiones se multiplicaron, y este año han seguido creciendo hasta dar lugar a un número de reservas el doble de grande que el de 2019.

La Country Mánager de España de Yescapa –la web europea líder en alquiler de autocaravanas entre particulares–, Cristina Ventosa comentaba a ECD que esto se debe a que “la gente tiene ganas de viajar ya que pasaron mucho tiempo confinados”. Además, añade que lo mejor de esta forma de viajar es poder encontrar sitios nuevos: “puedes descubrir lugares que no visitarías si fueras a un hotel gracias a la movilidad y la accesibilidad de la caravana”.

Por otro lado las autocaravanas permiten viajes en familia y con gran libertad, todo esto sumado al hecho de que los viajeros no se ven expuestos a horarios: “permite mucha flexibilidad en el viaje, no tener que hacer un “check-in” o “check-out”, si pensabas pasar un día y pasas dos, o te llueve y cambias de plan, no hay problema”.

También apuntaba a la misma idea María Sonfría, responsable de márketing de CaravaningK2 –cuyo fundador, Luis López Hidalgo lleva más de 20 años en el sector–: “La autocaravana te permite moverte donde tú quieras y hacer vacaciones a tu medida. Puedes decir: hoy voy a estar en Cantabria y mañana en Asturias, que te guste mucho Cantabria y quedarte dos días más de lo esperado”.

Además, no solo ha crecido el número de alquileres de caravanas: “También lo que me ha sorprendido son las ventas –continuaba María Sonfría–. Ahora mismo no tenemos casi por vender, lo poquito que nos queda o no ha llegado o lo tenemos para exposición”. Las ventas son complicadas, ya que los precios suelen rondar entre 50.000 y 100.000 euros: “la gente le está dando valor a la experiencia, al hecho de disfrutar”. “Hay gente que quería comprarse una autocaravana y ha dicho: la financio, la pago en unos meses como si fuera un piso y ya está”.

En cuanto a los datos, es interesante ver cómo en este tipo de viajes se busca más el turismo de montaña que el de playa. Este es elegido por un 62% de las personas que alquilan caravanas generalmente para realizar viajes a lugares cercanos a su vivienda habitual y en contacto con la naturaleza. Las regiones que más se buscan en España son Asturias, Galicia y Andalucía, y solo un 35% de los que alquilan las caravanas desean viajar fuera del país.

Y es que, según refleja el “Índice de viajes por carretera” realizado por Kayak, España es un lugar fantástico para hacer un viaje por carretera, ya sea en autocaravana o en coche. En dicha clasificación la web comparaba diversos factores para elegir cuál es el mejor país europeo para realizar un “roadtrip”. España terminó en segunda posición con una puntuación de 95, solo por detrás de Portugal, con un 100.

Entre los parámetros en los que destaca el país peninsular se encuentran la calidad de las carreteras, valoradas en un 5,5 sobre 7; los bajos accidentes de tráfico, con un 38,6 por cada millón de habitantes; la buena climatología, con pocos milímetros de lluvia por año y muchas horas de sol; y la belleza de los paisajes naturales, cuya nota es de 6,3 de 7.