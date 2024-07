Los entresijos de la presentación de Mbappé en el Real Madrid

Kylian Mbbapé se une finalmente al Real Madrid. Después de la derrota del equipo francés frente a España en la Eurocopa, el jugador tendrá unos días de vacaciones hasta que el próximo martes 16 de julio sea presentado como madridista en el estadio Santiago Bernabéu, según comunicó el Real Madrid.

Pese a la expectación entre la afición blanca por la llegada del ex del PSG, han surgido quejas y controversias en relación con la hora prevista para el evento, que será a las 12 de la tarde.

@1cule1bala: "No puede ser, debe de ser un error del club. Coyotito dijo que era por la tarde a las 7".

@pipeaz87: "@KoyotitoSPA no decías que por la tarde?".

@Ismael59931: "De repente son las 7 de la tarde, de repente es mediodía... Tengo un horario de trabajo así que decir las horas en las que esté confirmado evitará tener que cambiar de turno".

La molestia de los aficionados viene de que, siendo un día de semana, a esa hora la mayoría de las personas están trabajando y no podrán asistir. El fichaje de Kylian Mbappé es algo que ha sido deseado por el Real Madrid desde 2017, y finalmente este verano se anunció que se uniría al club hasta 2029.

El día fijado ha despertado muchos comentarios, como que se ha fijado un día entre semana, en plena jornada laboral, en vez del siguiente fin de semana, porque precisamente ya ese empiezan los cuatro conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu.

Otros futbolistas han sido presentados en el estadio del club blanco en horarios similares. El inglés Jude Bellingham fue presentado el jueves 15 de junio de 2023 a las 12:00 y Brahim Díaz el lunes 7 de enero de 2019 a las 14:00 horas.

Así mismo, otras estrellas del equipo como Toni Kroos y Luka Modric fueron presentados a las 14:00 horas, jueves 17 de julio de 2014 y lunes 27 de agosto de 2012 respectivamente.

Según el comunicado oficial del Real Madrid, Kylian Mbappé será recibido en Ciudad Real Madrid por Florentino Pérez para la firma del contrato que lo vincula al club por cinco temporadas. Después atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

Por otro lado, está previsto que el futbolista comience su operación de nariz y haga el examen médico del club el mismo martes 16 antes de la presentación.

El diario AS adelantó que el evento sería “galáctico”, incluso más grande que cuando entraron figuras como Cristiano Ronaldo y Kaká. Se planea que asistan 80.000 aficionados , es decir, que se llene el estadio, y que haya música en directo, fuegos artificiales, una pantalla de 360 grados que muestre los mejores momentos de Mbappé y una pasarela con fuente pirotécnica que irá desde el vestuario al fondo norte (donde estará el escenario) por la que entrará el jugador vestido de blanco con el número 9 en la espalda.

Este último dato ha emocionado a los fanáticos del club, ya que, el “ídolo” de Kylian Mbappé, según ha dicho y publicado numerosas veces, es Cristiano Ronaldo que entró al club luciendo el número 9 en la espalda, aunque heredó el 7 de Raúl.

Cristiano Ronaldo wore #9 in his first season at Real Madrid.

Kylian Mbappé will wear the number 9 in his Real Madrid presentation next week.

Following in his idol's Footsteps❗✅ pic.twitter.com/lTeZtDubGE