Las farmacias de Madrid tienen que calcular y pedir por su cuenta los test Covid que van a repartir gratis

La llegada de la nueva variante ómicron a España y el aumento de casos de coronavirus ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de todo el país. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que a partir del 15 de diciembre, la distribuidora de medicamentos Cofares va a repartir en las farmacias un total de cinco millones de test detectores del coronavirus, gratuitos.

El objetivo de este plan es que cada madrileño pueda comprobar si está contagiado de Covid-19, antes de juntarse con familiares y amigos en las celebraciones de Navidad. Se trata así de frenar la transmisión en unas fechas delicadas en las que los contactos sociales se multiplican.

Este reparto masivo de test presenta ciertos problemas para las farmacias madrileñas, según ha podido saber Confidencial Digital.

Fuentes del sector explican que entre los farmacéuticos se ha extendido la sorpresa, porque no han recibido información de la Consejería de Sanidad sobre qué tienen que hacer para solicitar y distribuir las pruebas detectoras del virus.

Lo que sí empiezan a tener claro es que tendrán que ser las propias farmacias las que se encarguen de calcular, en función de su clientela habitual, la cantidad de pruebas que solicitarán a la consejería.

Los portadores de la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid pueden recoger los test en cualquiera de las 3.000 farmacias de la comunidad. Eso complica la gestión a los farmacéuticos, que comentan que “tendrán que hacer un balance para calcularlo”, según apuntan a ECD fuentes de la Consejería de Sanidad.

En distintas farmacias madrileñas aún no saben con exactitud cómo va a ser el proceso. Señalan que no tienen constancia de que tengan que ser los responsables de las farmacias quienes tengan que estimar cuántos test van a tener que pedir: “No nos han explicado nada, sólo sabemos que irá cargado en la tarjeta sanitaria, igual que pasó con las mascarillas”, señalan desde una farmacia en una de las calles principales del centro de Madrid.

Para evitar aglomeraciones en los días más próximos a Nochebuena y Navidad, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid recomienda a los farmacéuticos que recuerden a sus clientes, cuando vayan a por un medicamento, que con su tarjeta sanitaria tienen disponible el test, y así eviten tener que volver otro día.