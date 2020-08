Gowork, la nueva plataforma para calificar a tu jefe ya está disponible en España

Cuando buscas trabajo en España, es posible que quieras encontrar una empresa en la que puedas desarrollar tus talentos mientras recibes un buen pago y un trato cordial por parte de tu jefe. Gowork es una nueva red social que ya está disponible en España y en la que podemos confiar para encontrar referencias de personas que trabajan allí o que hayan trabajado con esa empresa. Puedes acceder a Gowork.com y encontrar referencias sobre los jefes y empresas donde se requieran tus talentos profesionales, para saber si vale la pena o no aplicar allí.

Con estas referencias puedes tener una idea clara de cómo fue la experiencia de trabajo con dicha empresa por parte de ese usuario y puedes decidir si quieres o no aplicar a ese puesto de trabajo. Gracias a Gowork, el trabajo que elijas será el que mejor experiencia en tu área pueda ofrecerte, ya que, al no ser una caja de trabajos, sino una web de referencias puedes contar con que las opiniones no están alteradas por la empresa.

Una red social que te permite calificar a tu jefe anónimamente

En la actualidad, internet ha democratizado la información a un punto en el que prácticamente puede encontrar cualquier cosa que necesites en la red; gracias a Gowork, podrás ayudar a otros profesionales a encontrar trabajos donde sus talentos sean valorados, para que obtengan una referencia confiable sobre sus posibles empleadores.

Esta web incluso funciona como una excelente forma de denunciar abusos en el trabajo y el mobbing. Se trata de una red que pretende reunir a los profesionales en una sola plataforma, en la que se puedan ayudar los unos a los otros y conseguir mejores oportunidades de empleo en España. Esta red también está disponible en varios otros países, como Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Francia, etc.

Una oportunidad para el marketing de empresas

Además de ayudar a los trabajadores a denunciar casos de abuso y a calificar a sus jefes, Gowork también puede ayudar a las empresas a mejorar los resultados en Marketing. Cada buena calificación puede ayudar a posibles clientes y socios a entender la relación que tiene la empresa con sus empleados y la calidad del personal que contratan.

De este modo, se intuye que el trabajo en ambientes saludables y cordiales mejora significativamente la calidad de los resultados del mismo. Esto puede llamar la atención tanto de personal cualificado, como de socios y clientes que busquen una mejor atención o un trabajo bien hecho.

Gracias a las referencias escritas en la red de Gowork permite mejorar la relación de los jefes con los empleados, y ha contribuido a reducir el acoso laboral en los países donde se encuentra presente. Además, si no te gusta tu actual puesto de trabajo y quieres encontrar una mejor oportunidad, que te permita crecer como profesional en un empleo que realmente lo valga, puedes buscar información acerca de puestos similares al que ejerces actualmente en empresas que ofrezcan mejores tratos a los profesionales que han trabajado o que trabajan actualmente en ellas.