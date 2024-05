Implantar deporte después de clase: la fórmula de Sanidad para combatir la obesidad infantil

La obesidad infantil afecta a 4 de cada 10 niños en España. Foto: Vithas

Las cifras de sobrepeso infantil han encendido las alarmas en el sistema sanitario. Según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de obesidad en niños y jóvenes en España es de un 40%, una de las más altas de Europa. Para hacer frente a este problema, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un plan que se centra en el deporte después de las clases y la enseñanza sobre hábitos saludables en alimentación.

Fuentes de Sanidad han confirmado a Confidencial Digital que se va a implantar un programa a nivel estatal, que cuenta con financiación del FSE+ [Fondo Social Europeo Plus] y que pretende incrementar la actividad física de los niños, niñas y adolescentes por las tardes, así como transmitir conocimientos –también a las familias– sobre hábitos saludables en alimentación, horas de sueño y descanso y bienestar emocional.

Para llevar a cabo este programa, desde el ministerio explican que se utilizarán convocatorias de concurrencia competitiva a nivel local, lo que significa que diferentes entidades podrán presentar propuestas para implementar el programa en sus comunidades y competirán por los recursos disponibles para su ejecución.

Son medidas que desarrollará de forma directa el Ministerio de Sanidad y que se enmarcan dentro del Plan Estratégico Nacional contra la Obesidad Infantil. Elaborado con la participación de hasta 15 ministerios y diferentes entidades que se articularon en torno a tres mesas (científica, económica y social), contiene hasta 200 actuaciones.

El órgano encargado de coordinar todos los departamentos para lograr los objetivos será un Comité Interministerial cuya constitución se está tramitando actualmente. Su misión será el impulso y seguimiento del Plan y lo presidirá la ministra.

La nueva medida se inspira en el programa ‘Patios abiertos’ de 2022

En 2022 se puso en marcha un proyecto similar, conocido como 'Patios abiertos-En plan bien',que sigue funcionando a día de hoy. Promovido por la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (CSAI), adscrita al Ministerio de Sanidad, ofrece actividades gratuitas con personal cualificado en los centros públicos de enseñanza primaria con el fin de combatir la obesidad infantil, fomentar una vida saludable y reducir las desigualdades.

Según informó la Fundación CSAI en un comunicado, para el curso 2023-2024 el plan de ‘Patios abiertos’ estará activo en 12 municipios de Alcalá de Henares, Valladolid, Alcorcón, San Sebastián, Jerez de la Frontera, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, y beneficiará a cerca de 500.000 niños.

La vulnerabilidad económica favorece la mala alimentación y el sobrepeso

La ministra de Sanidad, Mónica García, adelantó hace unas semanas en un desayuno informativo organizado por Europa Press que una de las iniciativas que se habían puesto encima de la mesa tenía que ver con “detectar” e intervenir en aquellos colegios situados en lugares “más desfavorecidos” donde los niños y niñas son “más vulnerables”.

“La obesidad es el síntoma del que debajo caen todos los determinantes sociales de la salud”, afirmó la ministra.

En esta misma línea, los pediatras de Atención Primaria han asegurado que la vulnerabilidad económica favorece la mala alimentación y el sobrepeso. En la veinteava edición del Congreso que celebran anualmente expresaron su preocupación por la prevalencia de obesidad infantil y juvenil.

“Gran parte de los productos menos saludables son más accesibles económicamente, y en las últimas décadas han subido menos de precio que los alimentos más saludables”, ha afirmado el doctor Juan Rodríguez, pediatra de atención primaria.

“Esto da lugar a que muchas familias consuman poca verdura, fruta o pescado, porque no lo pueden pagar. Pero no se trata solo de una cuestión puramente económica, sino que también es consecuencia de una vulnerabilidad social, que también es educativa y cultural, no solo económica”.

En el congreso, destacaron también que el auge del reparto a domicilio ha supuesto una mayor facilidad de adquirir comida rápida sin necesidad de desplazarse, lo que ha empeorado los hábitos de alimentación de algunas familias.

Los pediatras han admitido que tanto el manejo como la prevención de la obesidad es "un gran reto" para el sistema sanitario y para la sociedad en general. "La atención primaria es un ámbito imprescindible para ello, pero influyen tantos factores que sin el compromiso de toda la sociedad será difícil revertir la epidemia que sufrimos".